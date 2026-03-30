El tatuaje con el que Maribel Guardia recordará a su hijo; ¿qué es y qué significado tiene?

A días de una fecha que sigue siendo especialmente sensible, Maribel Guardia decidió compartir con sus seguidores una decisión personal que conecta directamente con la memoria de su hijo, Julián Figueroa.

La actriz confirmó que se hará un tatuaje en su honor, pero lo que más llamó la atención fue que abrió la conversación al público para elegir en dónde llevará este tributo a su hijo.

La propuesta no surgió de la nada. Se da justo antes del tercer aniversario luctuoso de Julián, quien falleció el 9 de abril de 2023 a los 28 años. Desde entonces, su ausencia ha sido una constante en la vida de la actriz, quien ha mantenido presente su recuerdo tanto en lo público como en lo personal.

Maribel Guardia y su hijo Julián IG Maribel Guardia

El tatuaje que Maribel Guardia dedicará a Julián

En un video publicado en redes sociales, Maribel Guardia explicó cuál será el diseño que llevará en la piel. No se trata de un símbolo al azar, sino de una imagen que conecta con una marca física que tenía su hijo.

La actriz eligió una paloma que representa al Espíritu Santo, inspirada en una cicatriz que Julián tenía en los nudillos y que, según contó, tenía forma de esta ave.

“Quiero hacerme un tatuaje… Julián tiene como un Espíritu Santo, tiene una herida con forma de palomita”, relató.

Pide ayuda para decidir dónde hacerse el tatuaje

Aunque el diseño ya está definido, el lugar del cuerpo sigue en discusión. Y ahí es donde la actriz decidió involucrar a sus seguidores.

Inicialmente, Maribel Guardia pensó en tatuarse en el dedo, replicando la ubicación de la cicatriz de su hijo. Sin embargo, tras consultar con un tatuador, cambió de idea.

El especialista le advirtió que los tatuajes en esa zona tienden a desvanecerse rápidamente, además de que la tinta puede expandirse con el tiempo, afectando el resultado.

“Me dijeron que en dos meses se borra y se hace feo”, explicó.

Ante esto, la actriz planteó otras opciones, como el antebrazo, donde incluso considera añadir detalles como alas y el nombre de Julián.

A través del video, lanzó la pregunta directa a su audiencia, buscando recomendaciones antes de tomar la decisión final.

Maribel Guardia y Julián

Un gesto en medio del duelo que sigue en Maribel Guardia

El fallecimiento de Julián Figueroa ocurrió de forma repentina, tras un infarto agudo al miocardio en su casa. Tenía apenas 28 años.

Desde entonces, Maribel Guardia ha hablado abiertamente sobre el proceso de duelo, mostrando distintas formas de mantener presente a su hijo. Este tatuaje se suma a esa serie de acciones que buscan darle un lugar permanente en su vida cotidiana.

El hecho de que haya decidido hacerlo público también ha generado una respuesta inmediata en redes, donde seguidores han compartido mensajes de apoyo y sugerencias.

El tatuaje con el que Maribel Guardia recordará a su hijo; ¿qué es y qué significado tiene? IG maribelguardia

“De que me lo hago, me lo hago”

Más allá de las opiniones que ha recibido, la actriz dejó claro que la decisión ya está tomada. Lo único que está en juego es el lugar.

“De que me lo hago, me lo hago”, dijo, respondiendo también a quienes le han sugerido no hacerlo.

Por ahora, Maribel Guardia sigue leyendo comentarios y valorando opciones, mientras se acerca una fecha que, año con año, vuelve a poner en primer plano el recuerdo de su hijo.