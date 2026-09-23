Channing Tatum responde a polémica por supuesta cuenta contra Zoë Kravitz

Una cuenta privada de Instagram terminó colocando a Channing Tatum en una polémica relacionada con Zoë Kravitz.

Las coincidencias encontradas por usuarios provocaron tantas sospechas que el actor decidió intervenir y explicar públicamente qué relación tiene con el perfil.

Channing Tatum responde por supuesta cuenta secreta en Instagram

Channing Tatum rompió el silencio después de que usuarios de redes sociales lo relacionaran con @bidness_nonya, una cuenta que había dejado comentarios en publicaciones sobre su exprometida Zoë Kravitz y su actual pareja, Harry Styles.

Las especulaciones crecieron durante el fin de semana del 19 al 21 de septiembre. La principal pista señalada por los usuarios era que la cuenta aparecía con un solo seguidor, precisamente el perfil verificado de Tatum en Instagram.

El actor respondió mediante una historia publicada desde su perfil oficial. Tatum negó manejar la cuenta y aseguró que le parecía increíble que los usuarios pensaran que dedicaba su tiempo libre a publicar ese tipo de mensajes.

También señaló lo que considera una falla en la teoría. Si quisiera mantener oculta una segunda cuenta, cuestionó, no tendría sentido seguirla desde su perfil público y dejar una conexión tan sencilla de encontrar.

“¿Por qué seguiría una cuenta falsa si no quisiera que me relacionaran con ella?”

Tatum terminó su mensaje con una aclaración directa y aseguró que solo tiene una cuenta en Instagram, @channingtatum.

Channing Tatum negó mediante Instagram estar detrás de la supuesta cuenta secreta relacionada con Zoë Kravitz. IG channingtatum

¿Por qué relacionaron la cuenta secreta con Channing Tatum?

Las sospechas comenzaron después de que usuarios revisaran la actividad de Nonya Bidness, nombre que utilizaba el perfil. Su descripción indicaba que era una persona curiosa en privado, mientras que buena parte de sus comentarios aparecía en publicaciones de celebridades.

La conexión con Tatum ganó fuerza cuando encontraron intervenciones en contenido relacionado con Zoë Kravitz y Harry Styles. En una publicación sobre la pareja compartida por DeuxMoi, el perfil dejó un comentario que posteriormente fue eliminado.

“Solo estoy aquí para odiar”.

La cuenta también había reaccionado a otras publicaciones sobre Kravitz. Algunas intervenciones eran críticas, mientras que otras tenían un tono diferente. En un contenido relacionado con un agradecimiento de la actriz hacia Tatum, el perfil calificó el momento como “hermoso”.

Otra pieza que alimentó las sospechas fueron los mensajes positivos sobre el protagonista de Magic Mike. En una publicación sobre el actor, @bidness_nonya lo describió como auténtico y divertido, además de hacer referencias específicas a su carrera cinematográfica.

Entre ellas apareció una mención a Shawn MacArthur, personaje interpretado por Tatum en Fighting, película estrenada en 2009. Para algunos usuarios, la combinación entre elogios al actor, comentarios sobre su expareja y el seguimiento desde su cuenta oficial resultó sospechosa.

Sin embargo, esos elementos únicamente muestran una relación digital entre el perfil y contenido relacionado con Tatum. No identifican a la persona que escribía los mensajes ni demuestran que el actor tuviera acceso a la cuenta.

La cuenta @bidness_nonya llamó la atención porque Channing Tatum aparecía como su único seguidor en Instagram. IG bidness_nonya

Qué decía la supuesta cuenta secreta sobre Zoë Kravitz

La actividad de @bidness_nonya no estaba limitada a la relación entre Zoë Kravitz y Harry Styles.

Capturas difundidas en redes mostraron que el perfil también opinaba sobre Jenna Dewan, exesposa de Channing Tatum, y defendía al actor.

En uno de esos mensajes, la persona detrás de la cuenta criticó a Dewan al hablar de su separación de Tatum. También aseguró que Kravitz sabía que el actor era demasiado libre para establecerse, antes de pedir que lo dejaran disfrutar de su vida.

El perfil también dejó comentarios sobre otras celebridades, entre ellas Jennifer Lopez, Blake Lively y Taylor Swift. La actividad no siempre era negativa, pues usuarios localizaron además un mensaje favorable hacia Ayo Edebiri relacionado con su trabajo.

La atención, sin embargo, terminó concentrándose en los mensajes relacionados con Kravitz debido a su historia sentimental con Tatum. Ambos comenzaron una relación en 2021, se comprometieron en 2023 y terminaron su compromiso en octubre de 2024.

Kravitz comenzó posteriormente una relación con Harry Styles. La actividad de @bidness_nonya alrededor de publicaciones de la pareja fue lo que llevó a usuarios a revisar quién seguía la cuenta y descubrir la conexión con el perfil oficial de Tatum.

La cuenta @bidness_nonya publicó comentarios sobre Zoë Kravitz que alimentaron las sospechas alrededor de Channing Tatum. X @hrrysflowrs

La teoría sobre el origen de la cuenta relacionada con Channing Tatum

Mientras crecía la teoría sobre una supuesta cuenta secreta de Channing Tatum, otros usuarios encontraron información que ofrecía una explicación distinta sobre la conexión entre el actor y @bidness_nonya.

Una búsqueda con herramientas de información pública apuntó a que el perfil habría funcionado anteriormente como una página de fans de Tatum.

Con el tiempo habría cambiado de nombre, reducido sus seguidores y comenzado a publicar comentarios sobre otros famosos.

Esa posibilidad ayudaría a explicar por qué el actor seguía una cuenta aparentemente desconocida. Tatum sigue alrededor de 8 mil perfiles en Instagram, entre ellos diferentes páginas creadas por seguidores, según la revisión citada por Complex.

La información encontrada sobre el historial del perfil tampoco permite confirmar quién lo administraba cuando aparecieron los mensajes sobre Kravitz. Se trata de una explicación alternativa a la teoría que señalaba directamente al actor, no de una identificación del responsable.

Después de que la controversia comenzó a circular, Tatum dejó de seguir el perfil y @bidness_nonya quedó inactivo, según Complex. La cuenta desapareció de la conversación sin que se hiciera pública la identidad de la persona que estaba detrás de sus comentarios.