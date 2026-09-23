U2 anuncia el nombre del nuevo álbum con el que celebran 50 años de historia

El rumor se volvió realidad y la agrupación irlandesa U2 reveló el nombre de su esperado álbum que se denominará Carnaval de Luz, esto como parte de las celebraciones de los 50 años de la unión del grupo.

Bono fue el encargado de anunciar el nombre durante una participación especial en el podcast de The Irish Times y recordó que este disco es para conmemorar las cinco décadas desde que los integrantes comenzaron a crear U2 en una cocina en Dublín en 1976.

¿Se me permite decir el nombre del álbum o no?", bromeó Bono antes de confirmar el título. "No puedo decirlo. Lo voy a decir. El nuevo álbum se llama Carnaval de Luz... es material fuerte", expresó el cantante durante el podcast.

Este nuevo material discográfico se convierte en el primer álbum de canciones totalmente inéditas de la banda integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. desde el lanzamiento de Songs of Experience en 2017 y todos señalaron que, de nueva cuenta, encontraron una química en la producción que no habían sentido en los últimos años.

El bajista Adam Clayton destacó la cercanía y la vida familiar que han construido juntos en su tierra natal como una clave de por qué son una de las pocas bandas que mantiene a sus integrantes originales.

¿Por qué nos separaríamos? ¿Por qué lo haríamos? Es mucho más interesante levantarse cada día, ir a ver a tus amigos y hacer música", expresó Clayton.

El listado de álbumes de estudio de U2