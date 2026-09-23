Paramount evalúa sumar a Elon Musk como inversor a la fusión con Warner Bros

La fortuna del multimillonario Elon Musk podría seguir diversificándose ahora entrando al mundo del entretenimiento en cines, televisiones y streaming, esto luego de que un reporte señala que el fundador de Tesla podría ser parte de los inversores de Paramount – Warner Bros Discovery.

Según reveló el portal Semafor, Paramount evalúa incorporar a Elon Musk a su grupo de inversionistas de capital con el objetivo de fortalecer su estructura financiera tras la absorción del estudio que tiene diversas propiedades como los Looney Tunes, Harry Potter, DC Comics entre otros.

De acuerdo con fuentes cercanas al asunto citadas por el medio estadunidense, el CEO de la compañía, David Ellison, contempla el nombre de Musk entre una lista de figuras de alto perfil. La maniobra cuenta con el respaldo implícito del fundador de Oracle, Larry Ellison, padre de David y cercano a Musk, quien garantizó más de 40 mil millones de dólares para concretar la megafusión del grupo.

La compra de Warner por parte de Paramount sigue avanzando luego de que esta misma semana se destrabara un obstáculo. La megafusión valuada en 110 mil millones de dólares alcanzó un acuerdo extrajudicial con una coalición de 12 estados liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta.

El pacto sirvió para retirar la demanda antimonopolio que frenaba la transacción por presuntas violaciones a la Ley Clayton en distribución cinematográfica y televisión de paga.

Para destrabar el proceso y concretar el imperio mediático de David Ellison en octubre, Paramount asumió compromisos vinculantes como garantizar al menos 30 estrenos anuales en salas de cine, crear consejos independientes para las operaciones de CNN y CBS News e invertir mil millones de dólares en California.

La posible llegada de Musk genera dudas sobre la independencia de Paramount dada su cercanía con Washington.

Los multimillonarios que dominan los grandes medios y productoras

De concretarse la operación revelada por Semafor, Elon Musk se sumaría a la lista de magnates del sector tecnológico y financiero que han tomado el control o participación en imperios mediáticos de alcance global.

Larry Ellison, cofundador de Oracle y principal sostén financiero detrás de la expansión de Paramount y su toma de control de Warner Bros, es el máximo referente, pero a él se suma Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien adquirió el histórico periódico The Washington Post y controla los estudios cinematográficos de MGM.