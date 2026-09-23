Esposa de Jesse Huerta publica mensaje tras polémica con Jesse y Joy; ¿hay pelea entre los hermanos?

Jesse y Joy atraviesan días de cambios. Jesse Huerta anunció que hará una pausa y que dejará de presentarse temporalmente con el dúo, mientras Joy Huerta aseguró que seguirá adelante con los conciertos previstos. La noticia ha despertado preguntas entre sus seguidores sobre lo que ocurrirá con el proyecto que ambos construyeron.

La conversación creció después de una conferencia de prensa celebrada el 22 de septiembre, a la que Jesse no asistió. Joy respondió sola a las preguntas sobre el futuro de la agrupación y se mostró conmovida al hablar de la posibilidad de subir al escenario sin su hermano. Más tarde, Jesse explicó públicamente por qué no acudió al encuentro y aclaró cómo participará en las próximas fechas.

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¿Qué publicó la esposa de Jesse Huerta tras la polémica?

En medio de las reacciones por lo ocurrido en la conferencia, Mónica León, esposa de Jesse Huerta, compartió en Instagram varios mensajes sobre la familia, el amor y los límites. Sus palabras llamaron la atención por el momento en que aparecieron, aunque ella no mencionó a Joy ni dijo que sus publicaciones estuvieran relacionadas con la situación del dúo.

Una de las primeras frases que publicó fue: “El amor por la familia está por encima de todo”. En el mismo mensaje habló de una fuerza a la que cada persona puede llamar “Dios, universo, vida o destino” y que “tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar”.

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Mónica también escribió: “Y AMOR no significa permitirlo todo”. Después añadió: “El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro”.

Estas palabras hicieron que algunos seguidores se preguntaran si estaba hablando de lo que sucedió alrededor de Jesse & Joy.

La frase de Mónica León que provocó más preguntas

Otra publicación de la esposa de Jesse destacó por su tono: “Y la verdad siempre sale a la luz y siempre siempre triunfa”. La frase circuló después de las declaraciones que ambos hermanos hicieron sobre la pausa del músico y los próximos compromisos de la agrupación.

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La coincidencia en el tiempo llevó a que sus mensajes fueran interpretados como una posible indirecta.

¿Qué dijeron Jesse y Joy sobre el futuro del dúo?

Tras su ausencia en la conferencia, Jesse negó que hubiera querido desairar a los medios o a su hermana. Según explicó, su equipo había avisado con anticipación que no estaría presente.

También reiteró que necesita un espacio para atender su bienestar y que cumplirá con los compromisos del dúo programados hasta el 5 de diciembre. No participará en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

El músico rechazó, además, las versiones de un rompimiento con Joy y expresó que ella cuenta con su amor y apoyo. Joy, por su parte, confirmó que Jesse & Joy continuará y que mantendrá las fechas previstas para lo que resta de 2026 y para 2027.