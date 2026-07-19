María Becerra y la inspiración detrás del vestido que usó en la clausura del Mundial 2026

María Becerra llamó la atención durante la final del Mundial 2026 no solo por interpretar el Himno Nacional Argentino, sino también por el vestido que eligió para este momento. La cantante apareció en el MetLife Stadium con un diseño inspirado en la bandera de su país.

Antes del partido entre Argentina y España, la artista ingresó al campo con una prenda en tonos celeste y blanco. El look fue creado especialmente para acompañar una de las presentaciones más importantes de su carrera.

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¿Cómo era el vestido de María Becerra en la final del Mundial 2026?

Para esta ocasión, la intérprete lució un vestido que retomó los colores de la bandera argentina. La intención era crear el efecto de que el símbolo patrio envolvía su figura mientras cantaba el himno frente a los asistentes y millones de espectadores.

En la zona central del abdomen destacaba un Sol de Mayo, emblema que también aparece en la bandera nacional. Este detalle convirtió la prenda en un homenaje directo a Argentina y reforzó el significado de su participación en la ceremonia.

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Además de representar al país mediante los colores y símbolos nacionales, el diseño mantuvo una apariencia elegante para un evento seguido en diferentes partes del mundo.

¿Quién diseñó el vestido de María Becerra?

Detrás de la creación estuvo Abel Cepeda, diseñador argentino originario de Mendoza y fundador de SEKS, una firma dedicada a la moda y la corsetería. Desde hace más de 20 años, el creativo vive en Nueva York, ciudad en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria.

Captura de pantalla

Cepeda también ha vestido a celebridades como Selena Gomez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna y Julia Fox. Antes de establecerse en Estados Unidos, vivió en Buenos Aires y colaboró con Ricardo Fort en el desarrollo de su marca de ropa.

María Becerra cantó el himno antes del partido entre Argentina y España

En las horas anteriores al encuentro existían dudas sobre la identidad de la cantante elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino. Entre los nombres mencionados se encontraban Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Tini.

Un día antes del partido, Becerra compartió una historia desde un avión privado rumbo a Nueva York. En la publicación llevaba una camiseta de la Selección Argentina, aparecía junto a una pelota oficial del torneo y utilizó la canción La Cuarta Estrella, de Palmito, como fondo musical.