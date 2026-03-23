En medio de la polémica que involucra a Julián Figueroa, José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón, Marcelia Figueroa, media hermana de Julián, decidió hablar y fijar postura.

Su mensaje fue breve, pero dejó clara su prioridad: proteger la memoria de su hermano.

“No se manche su nombre”: su postura ante la polémica

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Marcelia Figueroa fue abordada por la prensa para hablar sobre la supuesta demanda en contra de Imelda Tuñón. Su respuesta fue directa, pues aseguró no tener información sobre el tema.

Sin embargo, lo que sí quiso dejar claro fue su sentir ante lo que está ocurriendo. La cantante pidió que se evite involucrar el nombre de Julián Figueroa en versiones o señalamientos que puedan afectar su imagen.

Para ella, el momento sigue siendo sensible, incluso a casi tres años de la muerte de su hermano, por lo que prefiere mantenerse al margen de declaraciones que puedan intensificar el conflicto.

Marcelia Figueroa evita hablar del escándalo entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón Cuartoscuro

Un tema que sigue siendo doloroso para la familia

Durante la breve conversación, Marcelia Figueroa no ocultó que la situación le resulta complicada. Evitó profundizar en detalles y dejó claro que no piensa hablar mal de ningún integrante de su familia.

También desmintió que entre hermanos existiera conocimiento previo sobre los temas que ahora han salido a la luz. Según explicó, no hubo conversaciones internas sobre este tipo de situaciones.

La cantante insistió en que se trata de un asunto delicado y que lo mejor es permitir que las autoridades correspondientes determinen lo que proceda.

El recuerdo de Julián Figueroa sigue presente

Más allá de la polémica, Marcelia Figueroa aprovechó para compartir cómo vive la ausencia de Julián Figueroa. Aseguró que lo extraña profundamente y que, aunque el tiempo ha pasado, el proceso no ha sido sencillo.

Para ella, la mejor manera de honrarlo es continuar con su vida y sus proyectos, sin dejar de lado el cariño que le tenía.

También dejó entrever que, de estar presente, la situación actual habría sido difícil para él, especialmente por la exposición pública que rodea a su familia.

Marcelia Figueroa evita hablar del escándalo entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón IG @marceliafigueroa

Un mensaje hacia su padre y su familia

En medio de la conversación, Marcelia Figueroa también recordó a Joan Sebastian, a quien mencionó como una figura a la que recurre incluso ahora.

Expresó su deseo de que se haga justicia en medio de la polémica y pidió protección para su sobrino, dejando ver que su preocupación principal está en el bienestar de los más cercanos.

Además, reiteró su apoyo hacia su familia, incluyendo a Maribel Guardia, en un momento que ha resultado complejo para todos los involucrados.