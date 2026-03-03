¿Maradonio y Excelsa se reencontraron?; la verdad detrás del video viral de Bárbara Torres

Maradonio se volvió tendencia luego de que circulara en redes sociales un video protagonizado por Bárbara Torres, actriz que dio vida a Excelsa en La Familia P. Luche. El clip despertó nostalgia entre quienes siguieron el programa, ya que en él aparece un joven con gran parecido al actor infantil de la serie. Las imágenes generaron una ola de comentarios y preguntas sobre un posible reencuentro entre la actriz y el niño que interpretó al hijo menor de Ludovico.

La grabación fue compartida por la propia intérprete y rápidamente acumuló reacciones. En la escena, ambos se encuentran en un parque y ella lanza una frase que llamó la atención. Muchos usuarios pensaron que por fin se había dado un reencuentro real entre Excelsa y el pequeño de la ficción, pero conforme avanzó el video se aclaró que la historia era distinta a lo que se especulaba.

¿Realmente se reencontraron Maradonio y Excelsa?

Las dudas comenzaron cuando en el video se escucha a la actriz gritar “Hijo mío”, lo que provocó que internautas asumieran que el niño había reaparecido públicamente. Sin embargo, el joven que aparece junto a Bárbara Torres no es el intérprete original de Maradonio en La Familia P. Luche.

La propia actriz dejó claro desde el inicio que no tenía certeza sobre la identidad del joven y, entre risas, comentó:

“Exacto, porque yo no sé si es la persona que yo parí”.

Con esa frase dejó en claro que todo formaba parte de una dinámica divertida y no de una confirmación sobre la identidad del muchacho.

El joven se identificó como Sam Betancourt, quien explicó que su popularidad en redes surgió por el parecido físico con el personaje. Él mismo aclaró la confusión diciendo:

“Pues soy Sam Betancourt, el que se hizo viral por ser pues el Maradonio falso, digamos”. De esta forma descartó cualquier relación con el elenco original de la serie.

Además, detalló que nunca tuvo contacto directo con el actor que interpretó al hijo menor de Ludovico.

“No, realmente no lo conocí nunca. No en persona no. La serie y así, solo en la serie”. Con estas palabras dejó claro que su vínculo con el personaje es únicamente por el parecido que notaron los usuarios.

¿Cómo surgió la confusión en redes sociales?

Durante la conversación, Sam explicó que todo comenzó como una broma familiar. Sin imaginar el alcance que tendría, grabó un video que terminó viralizándose.

“Pues realmente yo hice ese video, pues a forma de pues de chiste, para mi familia y así”.

El joven también comentó que no esperaba la reacción que se generó en internet, ya que ni siquiera tenía activadas las notificaciones cuando el contenido comenzó a compartirse. La sorpresa fue mayor cuando algunos usuarios empezaron a asegurar que era el verdadero Maradonio.

Respecto a un posible acercamiento con la familia del actor original, reveló:

“Con su papá tuve un contacto por TikTok de hecho.Sólo así, de que si me estaba haciendo pasar por él, pero pues pues no”.

Por su parte, Bárbara Torres explicó que después de que terminó la producción de La Familia P. Luche perdió contacto con el niño actor.

“No, no, terminando de grabar y listo. No sé, verdad si seguirá trabajando o no el niño, la verdad no lo sé”.

¿Habrá búsqueda del verdadero Maradonio?

En medio del tono relajado del encuentro, la actriz propuso una idea que llamó la atención de los seguidores.

“¿Te parece si nos ponemos en la búsqueda de Maradonio?”, preguntó. Ante esto, Sam respondió: “Sí, estaría, estaría bien”.

