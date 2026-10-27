Manuel Masalva recuerda cómo reaccionó al saber que necesitaba una amputación; "fue un momento duro"

Manuel Masalva atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida después de contraer una bacteria durante un viaje por Asia, situación que lo llevó a permanecer varias semanas en coma y a enfrentar complicaciones de salud que dejaron secuelas. Ahora, el actor habló sobre su recuperación y reveló cómo fue recibir la noticia de que necesitaba someterse a una amputación en ambos pies.

En una entrevista para Ventaneando, el actor recordó lo que vivió durante su hospitalización en Dubái, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. Además, contó cómo ha aprendido a adaptarse a los cambios en su cuerpo y las actividades que ha podido retomar.

Manuel Masalva

¿Qué le pasó a Manuel Masalva y por qué estuvo en coma?

El problema de salud del actor comenzó durante un viaje que realizó por distintos destinos de Asia. Después de pasar unos días en Filipinas, llegó a Dubái, donde comenzó a sentir un fuerte dolor en la cadera que empeoró rápidamente, hasta el punto de impedirle caminar.

“Era un viaje de varios destinos, después de Filipinas era Dubái y en cuanto llegué, a los cuatro días ya no podía caminar, fuimos día a día, a laboratorios a sacarme sangre, descartar covid, malaria. Era un dolor en la cadera del lado derecho, descartado todo y no se entendía qué. Había inflamación, estaba en silla de ruedas hasta que fue empeorando en cosa de días y decidimos ir a urgencias para que me operaran y me extrajeran una muestra del líquido de sangre para descartar infección e interpretar, y ver si me movía a México y todo sucedió muy rápido”.

Sin embargo, su estado de salud se complicó después de la intervención quirúrgica. Masalva explicó que sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que los médicos decidieron inducirlo al coma mientras intentaban descubrir qué estaba provocando su deterioro.

Manuel Masalva IG: Manuel Masalva

“Cuando despierto de la cirugía sin saber nadie que estaba pasando, despierto y estaba un primo que vive en Dubái, platicamos cinco minutos y tuve un paro cardiorrespiratorio. Tomaron en ese momento de inducirme al coma y no me acuerdo de nada, estuve veintitrés o veinticuatro días en coma. No se sabía el diagnostico, mi familia viajó para allá, no había mucha esperanza, no sabían que infección tenía. Empecé a empeorar, estuve asistido con respiración hasta con dos o tres semanas dieron con la bacteria y gracias a Dios estábamos en punto donde se pudo atacar, estaba en huesos, bajé como 27 kilos”.

El actor mencionó que nunca pudo saber exactamente cómo contrajo la bacteria, aunque considera que ocurrió durante su estancia en Filipinas, donde realizó actividades como surfear y andar en motocicleta.

“Es muy extraña (la bacteria), se puede contagiar comiendo o tomando agua, mediante una herida. Nunca supe (cómo la contrajo), es un hecho que fue en Filipinas, porque es una bacteria que vive en el sudeste asiático. Estuve tres semanas viajando, haciendo surf, en motocicleta y cuando llego a Dubái y en menos de una semana todo cambió”.

Manuel Masalva

Manuel Masalva recuerda cómo recibió la noticia de su amputación

Después de despertar del coma, el actor tuvo que comenzar un largo proceso de recuperación. En ese momento no podía hablar debido a que tenía una traqueotomía y necesitaba recuperar poco a poco la movilidad.

“Al despertar no entendía, empezamos a recuperar la movilidad, no podía hablar, traía traqueotomía, fue lento, pero bueno el avance y estuvieron atacando los doctores la gangrena y el problema de circulación en mis pies. No preguntaba mucho, no tenía mucho contacto con mi familia, estaba en una habitación”.

Uno de los momentos que más recuerda fue cuando dos especialistas acudieron a su habitación para hablar sobre su situación. Aunque inicialmente conversaron entre ellos en árabe, Manuel Masalva comprendió que estaban discutiendo algo relacionado con las complicaciones en sus pies.

Manuel Masalva

El actor contó que, al enterarse de que la amputación era necesaria, decidió aceptar el procedimiento, a pesar de lo difícil que resultó enfrentar esa noticia.

“Yo lo tomé bastante tranquilo, mis papás estaban al lado y llegaron dos doctores que eran de parte de traumatología (…), me acuerdo que estaban hablando sus puntos en árabe y había algo que me daba a entender que se estaban refiriendo al problema. Fue un momento duro, pero les pregunté (…), es necesario y les dije: ‘sí, hagámoslo’”.

Su hospitalización se extendió durante aproximadamente tres meses y medio, un periodo en el que tuvo que enfrentar distintas complicaciones antes de poder regresar a su vida cotidiana.

manuel masalva

“Yo los vi así, me vi tal cual, no podía hablar y no había muchas preguntas, simplemente poder respirar y moverme poco a poco. Ahora lo pienso, tres meses y medio hospitalizado…wow”.

También recordó que pasaron varias semanas antes de que pudiera reencontrarse con su familia y enterarse de que sus amigos y compañeros habían organizado una recaudación de fondos para ayudarlo con los gastos médicos.

“Tres semanas después que despierto, veo a mis papás, hermano y ya después de semanas me entero que aquí amigos, familia, empezó a hacer la recaudación con Go Found Me”.

Manuel Masalva revela que usa prótesis tras las amputaciones en ambos pies

A varios meses de lo ocurrido, el actor explicó que todavía se encuentra en un proceso de adaptación, ya que las amputaciones representaron un cambio importante en su vida.

manuel masalva

Sin embargo, destacó que esto no significa que haya tenido que abandonar las actividades que disfrutaba, sino que ahora necesita recuperar poco a poco su confianza y fuerza.

“Todavía estoy en el proceso, lleva un tiempo y es aceptar una nueva forma de vida. No es como que ya no pueda hacer lo que hacía antes y es ir recuperando la confianza, la fuerza. Afortunado de dedicarme a lo que me dedico y saber que puedo, hay gente que me ha demostrado su apoyo y estoy recuperando esa fuerza”.

Durante la entrevista, Masalva confirmó que las amputaciones fueron en ambos pies y que actualmente utiliza prótesis que coloca dentro de su calzado para mantener el equilibrio.

“Sí, en ambos pies. Hay muchos estudios y avances tecnológicos en prótesis. Son unas prótesis básicas que van en el calzado que me ayudan con el equilibrio, cero incomodas. Estoy haciendo ejercicio normal, manejo y todo normal”.

Manuel Masalva retoma su carrera como actor tras superar la infección

Además de hablar sobre su salud, Manuel Masalva compartió que ya comenzó a regresar al mundo de la actuación. Incluso, reveló que recientemente tuvo una participación pequeña en una serie y que se encuentra realizando audiciones para nuevos proyectos.

“Ya estoy haciendo castings. Acabo de tener una participación en una serie y mentalizándonos, haciendo castings, me siento, contento, muy agradecido y empezar a mover esa energía”.

Finalmente, el actor reflexionó sobre todo lo que vivió y aseguró que esta experiencia le permitió darle mayor importancia a su salud, su familia y las oportunidades que tiene.