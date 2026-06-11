Maná anuncia concierto en Estadio GNP: fecha y cuándo comprar boletos

Maná se presentará este 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026, pero antes de que eso ocurra, la banda de rock compartió una buena noticia para todos sus fans, ya que Fher Olvera y compañía dieron a conocer que se presentarán en el Estadio GNP.

Si eres seguidor de la música de Maná, te contamos que la agrupación anunció su gira “Vivir sin aire” con la cual se presentarán en varios países y México no podía quedar fuera. Aquí te contamos los detalles.

Maná

¿Cuándo y dónde se presentará Maná en el Estadio GNP?

Apunta la fecha porque Maná dará un concierto que formará parte de su nueva gira el próximo 17 de diciembre en el Estadio GNP.

Te compartimos las fechas y países que Maná añadió a su gira, la cual ya se ha presentado en algunas ciudades de Estados Unidos.

Maná

28 noviembre- Bogotá, Colombia

2 diciembre- Lima, Perú

5 diciembre- Santiago de Chile

10 diciembre- Buenos Aires, Argentina

17 diciembre- Ciudad de México, México

¿Cuándo será la preventa de boletos para Maná en Estadio GNP?

Si no te quieres quedar sin ver a Maná en el Estadio GNP, te contamos que los boletos para ver al grupo mexicano se pondrán a la venta dentro de unos días.

La primera oportunidad para conseguir tus boletos será este 17 de junio en la preventa Banamex en la cual podrán adquirir sus entradas aquellas personas que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco. Esta venta se realizará a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Maná

Por otra parte, si no cuentas con una tarjeta de este banco, no te preocupes, ya que en la venta general podrás comprar tus boletos con cualquier plástico. Toma en cuenta que si quieres adquirir tus entradas en esta venta la fecha para hacerlo será el 18 de junio a las 11:00 AM a través de Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se espera que Ocesa los de a conocer unos días antes de la primera venta.