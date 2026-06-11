Fher de Maná sobre su show inaugural en el Mundial: "Vamos a mostrar un México especial"

Hoy, la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México no se podrá comparar con ninguna otra. Será cien por ciento histórica, según lo que nos explicó Fher, vocalista de Maná, una de las bandas más emblemáticas del país y una leyenda que pisará el escenario para dar por inaugurada la justa más esperada por todos los pamboleros.

“Nosotros estamos muy contentos y muy ilusionados. Hacía mucho tiempo que no sentía esta emoción de decir, ‘¡guau!’ Es cierto que vamos a abrir el evento inaugural del mundial y nos tiene contentos porque, lo más emocionante es que este momento ocurre en nuestro país.

“México es una tierra profundamente apasionada por el futbol y sentimos una gran responsabilidad y orgullo de abrir una celebración que conecta culturas, generaciones y emociones a escala global. Vamos a mostrar un México muy especial ante el mundo. Será una inauguración con una esencia muy mexicana y prehispánica, hecha con muchísima ilusión. Para nosotros es un sueño representar a nuestro país en un escenario que verán miles de millones de personas”, dijo Fher para Excélsior.

¿En qué consistirá su participación? Será una total sorpresa. En el césped del mítico estadio tres veces mundialista, el Himno Nacional estará a cargo de Alejandro Fernández, también Shakira y Burna Boy estarán presentes para la rola oficial del torneo, Dai Dai; Los Ángeles Azules y Belinda seguramente soltarán su tema Por ella y Danny Ocean, Partidazo.

DNA pambolero y K-Poper

Tyla, J Balvin, Lila Downs y Andrea Bocelli también serán parte de este magno show, sin embargo, la mayor sorpresa, al menos para la comunidad K-Poper la dio ayer la organización al revelar que EJAE, la compositora principal de Golden, la rola principal de K-Pop Demon Hunters, también estará presente.

De hecho, ayer la sudcoreana compartió algunas fotos con el tenor italiano desde el Coloso de Santa Ursula.

“Nos conocimos el año pasado en EU gracias a que Snoop Dogg me lo presentó en el show de medio tiempo del Súper Tazón, ahora nos encontramos una vez más para el Mundial en México. Cuando la música uno historias, culturas y mundos que parecen muy distantes, nace algo especial y es la cosa más bella que puedes imaginar”, explicó.

EJAE no se fue sin asegurar que David Guetta, Bocelli y ella interpretarán DNA.

Andrea Bocelli y EJAE en la inauguración del Mundial 2026 Andrea Bocelli

“Es una canción bastante diferente de lo que estoy acostumbrado a cantar normalmente, pero también hice muchos años de piano bar cuando era adolescente y me acostumbré a cantar también canciones populares de todos los géneros.

Mi pasión sigue siendo por la música de ópera y clásica en general. pero también soy muy curioso y apasionado por la tecnología y disfruto explorar haciendo un poco de música, también electrónica, en casa con programas como Logic o con Protools. en resumen, sí, me divierto”, dijo el tenor italiano.

Bocelli lamentó que la selección de Genaro Gattuso no haya logrado la hazaña ante Bosnia para disputar este mundial, sin embargo, está consciente de que él y sus compatriotas seguirán el curso del torneo porque está seguro de que 95% de la población en la famosa bota es pambolera.

“El italiano es apasionado del futbol como la pasta”, apuntó.

Pese a que todo esto sucederá en Ciudad de México, en Guadalajara desde ayer recibieron a tres figuras del K-Pop que viajaron con Coca Cola para apoyar a la selección de Corea del Sur, quienes comenzarán su camino mundialista por la noche ante Chequia. Se trata de las integrantes de aespa, Karina y Winter, y la exintegrante del extingo grupo CLC, Kwon Eunbin.

Celebración mundial

Además de la inauguración en México, Estados Unidos y Canadá harán sus propias ceremonias para juntar a más figuras regionales y globales: Katy Perry, Alanis Morissette, Future, Anitta, Rema y Lisa, de Blackpink, también serán parte de la celebración. Nora Faheti, una eminencia de Bollywood y el rapero francés Vegedream, quien interpreta Ramenez la coupe à la maison.

Shakira Redes Sociales

“Se percibe un esfuerzo muy coordinado por parte de la Fifa y sus equipos de marketing para hacer de la música un hilo conductor que permita conectar a públicos muy diferentes en todo el mundo”, destaca Clayton Durant, fundador de una empresa especializada en el management artístico musical y profesor en la Universidad de Nueva York.

Este esfuerzo no es nuevo: el organismo lanzó en 2021 su programa Fifa Sound, descrito como una “estrategia para llegar a públicos de todo el mundo gracias a la pasión compartida por el futbol y la música”.

Un gigantesco espectáculo en la final

Pero el evento musical más destacado llegará en el descanso de la final, el 19 de julio en las afueras de Nueva York, cuando siguiendo el ejemplo del Super Bowl, por primera vez se llevará a cabo un concierto con tres grandes estrellas mundiales: la estadunidense Madonna, la colombiana Shakira y los sudcoreanos BTS.

Una programación concebida “con la idea de intentar unir a todo el mundo”, platicó Hugh Evans, director de la ONG Global Citizen, productora del espectáculo.

Ideado por Chris Martin, líder de Coldplay, el show pretende mostrar “lo que nos une” y “lo mejor de la humanidad”, agregó.

Las cantidades invertidas en la producción del evento son comparables al medio tiempo del Super Bowl, la final del campeonato de futbol americano, referente en la materia y seguido en todo el mundo, señala Evans.

Esto supone entre 10 y 20 millones de dólares, según las fuentes, una cifra destacada teniendo en cuenta que los artistas actuarán de manera voluntaria.

Con dos mil millones de telespectadores potenciales —un récord para un concierto—, el espectáculo debe servir para apoyar el fondo a favor de la educación que la FIFA, acusada regularmente de anteponer los beneficios económicos a todo lo demás, ha creado junto con Global Citizen.

¿Un éxito asegurado?

Para la canción oficial del Mundial, la FIFA ha recurrido a un valor seguro: Shakira, autora de Waka Waka, el himno del Mundial 2010 que se convirtió en un éxito global. Su nuevo tema, Dai Dai, interpretado junto al nigeriano Burna Boy, mezcla pop latino y afrobeats.

Esta canción figura en un álbum oficial de 18 temas, que incluye al grupo de música electrónica Major Lazer, al rey del reggaetón Daddy Yankee e incluso a los Rolling Stones, mezclando también los géneros.

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Los artistas programados en estos conciertos retransmitidos en todo el mundo tienen mucho que ganar en términos de notoriedad.

La participación en un evento de este tipo “puede generar un aumento de las escuchas y de los ingresos relacionados con el streaming, pero también atraer a nuevos públicos susceptibles de comprar entradas de concierto en el futuro”, resume Clayton Durant.

Y esto no concierne únicamente a los músicos que buscan un reconocimiento mayor.

Para Madonna, que a los 67 años no ha conocido un gran éxito desde Confessions on a Dance Floor en 2005, el concierto del 19 de julio representa una ocasión para reavivar la llama durante la promoción de su nuevo álbum (Confessions II), que saldrá el 3 de julio.

“Ligas como la NFL también han reforzado su implicación en el marketing musical, al igual que la Fórmula 1”, explicó Durant.

“Estas competiciones en todo el mundo tienen muy claro que una estrategia de marketing musical bien ejecutada ofrece un número prácticamente ilimitado de puntos de contacto con el público”, añadió

Con información de Gonzálo Oliveros