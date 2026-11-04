"José Eduardo Derbez sabe la verdad": Paola Dalay responde a rumores de infidelidad

Paola Dalay reaccionó a los rumores de infidelidad que surgieron tras su separación de José Eduardo Derbez y dejó claro que no le preocupa lo que otras personas piensen de su historia.

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúa dando de qué hablar. Aunque la expareja anunció que decidió poner fin a su relación después de varios años juntos, las especulaciones sobre los motivos de su ruptura no han dejado de circular, especialmente después de que la influencer fuera vista acompañada del futbolista César Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Las fotografías provocaron comentarios y señalamientos en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron si Paola había comenzado a salir con el deportista antes de terminar su relación con el actor. Ante las acusaciones, la creadora de contenido ya había ofrecido su versión de los hechos, pero ahora volvió a pronunciarse sobre la polémica.

¿Qué dijo Paola Dalay sobre los rumores de infidelidad?

Paola Dalay. @paoladalay

Todo comenzó en una publicación que hizo la influencer en su cuenta oficial de Instagram este 4 de noviembre del 2026.

En uno de los comentarios, una usuaria le escribió:

La funada viene desde Perú chaparrita”.

Dalay no se contuvo y le respondió que le daba gusto llegar hasta allá y que le mandaba un beso.

En tanto, en ese mismo comentario, otra seguidora salió en defensa de Paola y señaló que solamente ella y José Eduardo conocen la verdadera historia de su separación.

La influencer estuvo de acuerdo con esta postura y dejó un mensaje con el que mostró que no está dispuesta a seguir dando explicaciones a quienes cuestionan su comportamiento.

Claro, con que José Eduardo y yo sepamos la verdad, que los demás digan y hablen lo que quieran", escribió.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. @paoladalay

Su respuesta llamó la atención porque, en medio de las versiones sobre una posible infidelidad, hizo referencia a que tanto ella como su expareja conocen lo que realmente ocurrió durante los últimos meses de su relación.

Además, Paola reiteró que se encuentra tranquila con sus decisiones y con la manera en que terminaron las cosas, pese a las críticas que ha recibido en plataformas digitales.

La verdad es que estoy muy tranquila, con la conciencia tranquila jajaja”.

Paola Dalay niega haberle sido infiel a José Eduardo Derbez

Esta no es la primera ocasión en que la influencer aborda los señalamientos sobre una posible tercera persona en su separación.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola confirmó que está saliendo con César Romo, aunque aclaró que todavía no mantienen una relación formal.

También explicó que conoció al futbolista después de haber terminado su relación con José Eduardo, aunque la ruptura todavía no se había hecho pública.

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo", explicó.

En esa misma conversación, Dalay fue contundente al rechazar que alguno de los dos hubiera sido infiel durante su noviazgo.

No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado", aseguró.

La influencer también señaló que hay aspectos de su separación que prefiere mantener en privado, pero insistió en que ambos se respetaron durante la relación.

¿Qué ha dicho José Eduardo Derbez sobre su separación de Paola Dalay?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. @jose_eduardo92

Por su parte, José Eduardo Derbez también ha hablado públicamente sobre el final de su relación y ha rechazado que una infidelidad haya sido el motivo de la ruptura.

El actor explicó que la decisión no se tomó de un día para otro, pues desde hacía tiempo atravesaban una etapa complicada y habían conversado sobre la posibilidad de terminar.

Hay momentos de subir y bajar una relación y aquí pues tocó bajar", comentó al hablar sobre el desgaste que enfrentaron como pareja.

Asimismo, negó que una tercera persona hubiera provocado la separación y aseguró que, aunque ya no están juntos sentimentalmente, mantienen una buena relación.

Sobre la nueva etapa de Paola, José Eduardo también ha reconocido que está enterado de que la influencer se encuentra conociendo a otra persona.

De esta manera, las declaraciones de ambos apuntan a que la ruptura ocurrió antes de que se hiciera pública y que las fotografías de Paola junto a César Romo no representan, según sus respectivas versiones, una prueba de infidelidad.

Por ahora, tanto Paola Dalay como José Eduardo Derbez han pedido, de distintas maneras, que se respete esta nueva etapa de sus vidas, especialmente porque comparten una hija, Tessa, y continuarán vinculados por su crianza.