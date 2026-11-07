Mac DeMarco vuelve a México tras cuatro años y hace vibrar a sus fans con casi 30 canciones

Aunque Mac DeMarco ya se había presentado al menos en cuatro ocasiones en nuestro país, para algunos de sus fans que lo vieron y escucharon hace unos años, posiblemente el concierto que ofreció el canadiense la noche del viernes en Quarry Studios fue como verlo por primera vez.

Luego de cuatro años, el excéntrico músico de indie rock —o jizz jazz, como él mismo define su estilo musical— regresó a México para una gira especial por seis ciudades del país.

El recorrido comenzó en la Ciudad de México con un show especial en Quarry Studios, como parte de Road to Hipnosis: Dreaming, para celebrar los 20 años de Indie Rocks!.

Su regreso fue motivo de alegría para muchos fans, quienes expresaron en redes sociales su emoción por volver a verlo. Algunos incluso pensaron que no tendrían otra oportunidad de disfrutar su música en vivo, luego de los rumores sobre un posible retiro de los conciertos en 2022, año de su última presentación en la CDMX como invitado de The Strokes, en el Foro Sol.

Y es que hace cuatro años, el autor de Chamber of Reflection y My Kind of Woman mencionó durante un concierto que quizá no volvería a realizar giras internacionales.

Su regreso fue motivo de alegría para muchos fans, quienes expresaron en redes sociales su emoción por volver a verlo. Eduardo Jimenez Fernandez 2026 EJF

Sin embargo, tiempo después aclaró en un podcast de Emma Chamberlain que internet había malinterpretado sus palabras. El músico explicó que, de ahora en adelante, preferiría ofrecer conciertos más íntimos, selectos y espaciados, en lugar de los extenuantes tours mundiales de antaño.

Una muestra de ello fue su presentación en la cantera de Quarry Studios, al sur de la Ciudad de México, un espacio que permitió a sus seguidores disfrutar de la música del canadiense muy de cerca.

Mac DeMarco abre con uno de sus temas más populares

¿Y qué mejor forma de reencontrarse con sus fans que abrir el concierto con For the First Time? Una de sus canciones más populares en Spotify, perteneciente al álbum This Old Dog, de 2017, considerado uno de los favoritos de sus seguidores.

El público no tardó en corear "¡Marco, Marco!", a lo que el músico, de 36 años, respondió en tono de broma: "My name is Mac, fuck".

Después continuó con Sweeter, de uno de sus álbumes más recientes, Guitar, que grabó y produjo de manera independiente y en solitario.

Este trabajo llegó después de varios años de sobriedad y de reconocer públicamente sus problemas con el alcohol. También marcó una etapa en la que se alejó de Los Ángeles para pasar largas temporadas en zonas rurales de Canadá, donde disfruta de la vida al aire libre y dedica parte de su tiempo a la carpintería y la plomería.

Después continuó con Sweeter, de uno de sus álbumes más recientes, Guitar, que grabó y produjo de manera independiente y en solitario. Eduardo Jimenez Fernandez 2026 EJF

Como muchos artistas que visitan México, DeMarco también aprovechó para soltar algunas palabras y frases en español que emocionaron a los asistentes, entre ellas Cabrones y Dios mío. Esta última la dijo después de interpretar She's Really All I Need, de su primer álbum, Rock and Roll Night Club.

Casi 30 canciones y un cierre con Michael Jackson

El setlist, de casi 30 canciones y dos horas de duración, incluyó temas como On the Level, This Old Dog, Passing Out Pieces, Ode to Viceroy, Another One, Heart to Heart y No Other Heart. Esta última tuvo un momento especial, pues fue cantada por su fotógrafo, Yuki Kikuchi, quien celebraba su cumpleaños.

Uno de los momentos más vibrantes de la noche llegó con Freaking Out the Neighborhood. La canción tuvo tres finales falsos y un llamado de Kikuchi, quien pidió a los asistentes que se agacharan para después saltar al ritmo de la música.

Más tarde, Mac DeMarco bajó la intensidad con la onírica y etérea Moonlight on the River, una canción que habla sobre el abandono de su padre. Después llegaron dos de sus temas más reconocidos: la psicodélica e hipnótica Chamber of Reflection y su mayor éxito, My Kind of Woman.

Uno de los momentos más vibrantes de la noche llegó con Freaking Out the Neighborhood. Eduardo Jimenez Fernandez 2026 EJF

Aunque en redes sociales algunos asistentes se quejaron del cambio de recinto —pues inicialmente el concierto estaba programado para el Foro GNP— y de algunos problemas con el sonido, al final no faltó el tradicional "¡Otra, otra!" del público.

DeMarco se despidió con un relajante cover de Human Nature, de Michael Jackson, que interpretó junto al neozelandés Connan Mockasin, quien fue la sorpresa como telonero de la noche.

La gira de Mac DeMarco por México continuará en Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; San José del Cabo, Tijuana y Ensenada, Baja California.