Alanis Morissette se declara pansexual a los 52 años y habla de su vida amorosa

Alanis Morissette sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su orientación sexual. A los 52 años, la intérprete de 'Ironic' se declaró pansexual durante una conversación en el podcast Handsome, en el que participó como invitada y habló sobre sus experiencias con las relaciones amorosas.

La revelación ocurrió durante el episodio del pasado 3 de noviembre, conducido por Tig Notaro, Fortune Feimster y Mae Martin. Lo que comenzó como una charla sobre las relaciones que han marcado la vida de la cantante terminó con una confesión que tomó por sorpresa incluso a las presentadoras.

Todo ocurrió cuando Fortune Feimster hizo referencia a las experiencias difíciles que Morissette ha tenido con algunos hombres. La comediante le comentó que lamentaba las situaciones dolorosas que había vivido, aunque reconoció que de ellas también habían surgido algunas de sus canciones más conocidas.

Después le preguntó si esas experiencias la habían llevado a desear ser lesbiana en algún momento.

La respuesta de Alanis fue breve y directa: "Soy pansexual, así que sí".

La declaración provocó una reacción inmediata de Tig Notaro, quien quiso confirmar que había escuchado bien y le preguntó si realmente se identificaba de esa manera. La cantante no dejó espacio para dudas y respondió: "Sí, lo soy".

Entre bromas, las conductoras comentaron que esa información debió haber sido el tema principal desde el comienzo del programa. Morissette, fiel al tono relajado de la conversación, respondió que prefería dejarlo para el epílogo.

¿Qué significa ser pansexual?

La declaración de Alanis Morissette también puso sobre la mesa el significado de la pansexualidad, una orientación sexual que se refiere a la posibilidad de sentir atracción romántica, emocional o sexual por personas sin que su identidad de género o sexo sea un factor determinante.

A diferencia de otras conversaciones sobre orientación sexual, la cantante no ofreció mayores detalles sobre cómo ha vivido esta parte de su identidad ni habló de alguna relación sentimental en particular. Su comentario ocurrió de manera espontánea durante la charla con las presentadoras.

La declaración de Alanis Morissette también puso sobre la mesa el significado de la pansexualidad Instagram: alanis

Sin embargo, no es la primera vez que Morissette habla de experiencias relacionadas con la diversidad sexual. En septiembre pasado, durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, recordó un momento que compartió con Sarah Jessica Parker cuando apareció como invitada en la serie Sex and the City.

Alanis Morissette recuerda su beso con Sarah Jessica Parker

La cantante recordó el beso que protagonizó con Sarah Jessica Parker durante su participación en la producción televisiva, en el año 2000. Según contó, la idea de incluir un momento entre dos mujeres surgió de ella.

Me puse en contacto con ellos y les dije: '¿No sería un buen momento para que Carrie tuviera un momento lésbico?'. Y me respondieron: 'Claro que sí. Estábamos pensando lo mismo', relató.

Alanis también recordó que besar a la actriz fue una experiencia agradable. "Sí recuerdo haberla besado; fue muy agradable", comentó, al describir aquel momento como algo fácil y emocionante.

Alanis Morissette Instagram: alanis

Las otras polémicas que han rodeado a la cantante

Aunque ahora su nombre vuelve a ocupar titulares por hablar de su orientación sexual, Morissette también ha enfrentado una situación legal relacionada con una antigua integrante de su equipo de trabajo.

En septiembre de 2026, la cantante presentó una demanda en Los Ángeles contra su exmánager de gira, Keren Urinov, a quien acusó de intentar extorsionarla y amenazar con involucrarla en un asunto de tráfico de drogas. De acuerdo con la denuncia, el conflicto habría comenzado después de que la exempleada fuera encontrada con sustancias ilegales en su equipaje durante una gira por Europa. Se trata de señalamientos contenidos en una demanda, no de hechos que deban darse por probados.

La trayectoria de Alanis Morissette comenzó a tomar dimensión internacional en 1995 con el lanzamiento de Jagged Little Pill, disco que se convirtió en uno de los más importantes de la década y que dio canciones como 'You Oughta Know', 'Ironic' y 'Hand in My Pocket'.

El álbum también llegó a Broadway en 2019 en forma de musical, producción que obtuvo dos premios Tony. Más recientemente, en 2026, la intérprete ingresó al Salón de la Fama de los Compositores.

Ahora, con su declaración en Handsome, Alanis comparte una faceta más de su vida personal y deja claro que está dispuesta a hablar de temas que durante mucho tiempo mantuvo fuera de las conversaciones públicas.