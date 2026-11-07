Morat revive la nostalgia en CDMX: del golpe de cumplir 30 años a sus canciones más queridas

Nadie escapa del pasado, dice una frase de la canción Ya es mañana, que da nombre al tour del grupo colombiano. Pero durante las más de dos horas que duró el primero de sus siete conciertos en la Ciudad de México, Morat dejó claro que, más que escapar de él, busca abrazarlo e incluso revivirlo.

A las 8:35 de la noche del viernes, después de una cuenta regresiva en las pantallas del Palacio de los Deportes, comenzó el espectáculo. Un elevador virtual descendió lentamente desde más allá del piso 30 hasta el primero, mientras crecía la expectativa del público. Llamada perdida fue la canción elegida para abrir la noche, seguida de Amor con hielo y Me toca a mí.

Buenas noches, México. Ya se siente que estos días en su país van a ser una locura. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos Morat, somos colombianos, aunque México poco a poco se ha sentido como nuestra casa. Cuando nuestra carrera comenzó, las cosas más espectaculares nos empezaron a pasar aquí, dijo Juan Pablo Isaza, vocalista de la banda.

Este concierto es una invitación a que dejemos de vivir por la ventana, a que dejemos de aplazar eso que queremos ser o en lo que queremos convertirnos, porque hoy, ya es mañana, agregó.

Un eclipse, recuerdos y un mensaje sobre el paso del tiempo

Un eclipse solar total puede durar entre unos segundos y siete minutos y medio, según la NASA. En el concierto de Morat, en cambio, duró exactamente 3 minutos con 15 segundos. Fue el tiempo que acompañó uno de los momentos visuales del espectáculo y dio paso a canciones como Aprender a quererte, Tu cárcel y Cuando nadie ve.

Antes de interpretar Ya es mañana, Simón Vargas compartió una reflexión sobre esos recuerdos que aparecen cuando menos se esperan.

A veces el despertador no suena como una alarma, sino como un recuerdo en un cajón, como un corazón roto. A veces, si uno tiene suerte, la alarma es solo una canción. Lo importante es no quedarse dormidos porque se fue el ayer y ya es mañana, dijo.

Antes de interpretar Ya es mañana, Simón Vargas compartió una reflexión sobre esos recuerdos que aparecen cuando menos se esperan. Daniel Betanzos

La canción estuvo acompañada por un juego de luces proyectado sobre una estructura en forma de pirámide triangular invertida, de cuatro niveles. Cada uno estaba formado por telas negras transparentes que funcionaban como pantallas y permitían ver a los integrantes de la banda con distintos filtros y efectos visuales.

Más adelante, Villamil presentó Primeras veces con una reflexión sobre las relaciones y las oportunidades que llegan con el tiempo

Cuando uno conoce a la persona indicada, las cosas cambian. Te das cuenta de que las primeras veces tienen que pasar, pero las segundas son las que uno elige y te das cuenta de que eso es lo verdaderamente importante, comentó.

Morat recuerda sus inicios y le habla a quienes ya cumplieron 30

No se va cerró un momento lleno de energía, pero también dio paso a uno de los comentarios más cercanos de la noche para quienes han seguido a Morat desde sus primeros años.

La banda recordó lo extraño que fue llegar a los 30 y cómo esa experiencia también podía conectar con buena parte de sus seguidores.

Este momento habla de lo extraño que fue cumplir 30 años para nosotros y, como estamos seguros de que muchos de ustedes han crecido con nosotros, estamos seguros de que les va a pegar a muchos, dijo uno de los integrantes antes de comenzar Antes de los 30.

Para Mi suerte, canción interpretada por Martín Vargas, baterista del grupo, los colombianos se trasladaron a un segundo escenario ubicado en medio del ruedo.

La banda recordó lo extraño que fue llegar a los 30 y cómo esa experiencia también podía conectar con buena parte de sus seguidores. Daniel Betanzos

Desde ahí también recordaron sus primeros videos, cuando eran ellos cuatro y una cámara. Esta vez quisieron repetir aquella dinámica, pero con ayuda de alguien del público.

La elegida fue Sara, una fan que viajó desde Michoacán y recibió una cámara de video de mano para grabar a la banda durante la interpretación, como si estuviera realizando un videoclip para MTV. Al terminar, los músicos se despidieron de ella con un abrazo y una fotografía.

Los fans eligieron una canción y Morat cerró con sus grandes éxitos

Como ya es tradición en sus conciertos, el público también tuvo oportunidad de elegir una canción entre tres temas que no suelen aparecer con tanta frecuencia en el repertorio. La votación se realizó mediante un código QR que los asistentes podían escanear con sus celulares. La ganadora fue Punto y aparte, seguida de Dos mil algo.

La última parte del concierto comenzó con una canción que tiene un significado especial para el público mexicano. Y es que gritar “México duele cabrón” entre 20 mil personas se siente distinto cuando suena Debí suponerlo.

Como ya es tradición en sus conciertos, el público también tuvo oportunidad de elegir una canción entre tres temas que no suelen aparecer Daniel Betanzos

El tiempo se agotaba, pero la energía de los asistentes seguía intacta. Cómo te atreves, Faltas tú y Besos en guerra marcaron el inicio del cierre de la noche.

Después llegaron A dónde vamos, Me mata y 506. Finalmente, Isaza, Villamil, Simón y Martín se acercaron al frente del escenario, uno por uno, para agradecer a sus seguidores y lanzar al público algunas de sus plumillas y baquetas.

El tiempo se agotaba, pero la energía de los asistentes seguía intacta. Daniel Betanzos

Morat todavía tiene seis fechas más por delante en el Palacio de los Deportes, cinco de ellas con localidades agotadas. Si el primer concierto dejó algo claro, es que su historia con México sigue escribiéndose entre canciones que acompañaron a toda una generación.