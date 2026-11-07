De México para el mundo: Silvana Estrada hace historia en la Filarmónica de Los Ángeles

Silvana Estrada suma un nuevo logro a su carrera y esta vez llega de la mano de una de las instituciones musicales más importantes de Estados Unidos. La cantante mexicana anunció que será la primera directora creativa de música latina de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), un nombramiento con el que buscará dar mayor visibilidad a las tradiciones y propuestas musicales de América Latina.

La noticia fue compartida por la propia artista a través de Instagram, donde contó que asumirá esta responsabilidad a partir de la temporada 2027/2028. Su trabajo estará enfocado en poner en valor la música latina en los distintos espacios de la Filarmónica, así como impulsar proyectos que exploren las historias y expresiones que forman parte de la identidad cultural de la región.

Para Silvana, este nombramiento también representa una oportunidad de continuar una relación que comenzó hace varios años con la institución. En su publicación, recordó que LA Phil ha sido un espacio importante para su crecimiento artístico y para desarrollar nuevas ideas alrededor de la música.

Silvana Estrada recuerda su historia con la Filarmónica de Los Ángeles

La relación de la intérprete con LA Phil comenzó en 2022. Desde entonces, la institución la ha acompañado en distintos momentos de su trayectoria y le ha permitido presentarse en algunos de los escenarios más reconocidos de Los Ángeles.

Entre ellos están el Ford, el Walt Disney Concert Hall y el Hollywood Bowl. La cantante recordó con especial cariño esas presentaciones y el respaldo que recibió cuando la Filarmónica apostó por sus canciones.

La relación de la intérprete con LA Phil comenzó en 2022. JESUS SOTO FUENTES

También mencionó dos experiencias que marcaron su camino: su participación en el programa The Kelly Clarkson Show, donde estuvo acompañada por integrantes de YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), y su presentación en Jimmy Kimmel Live, realizada el año pasado, en la que un ensamble de la Filarmónica participó con ella durante la interpretación de su canción 'Dime'.

En su mensaje, Silvana reconoció que estos encuentros fueron importantes para su desarrollo y le permitieron construir una relación de confianza con la institución.

Por eso, al anunciar su nuevo puesto, expresó la emoción que le provoca regresar ahora desde otra posición, con la posibilidad de participar en la creación e impulso de proyectos musicales.

¿Qué hará Silvana Estrada como directora creativa de música latina?

A partir de la temporada 2027/2028, Silvana tendrá la tarea de contribuir a la programación y promoción de la música latina en las diferentes salas de LA Phil. La intención es dar espacio a las tradiciones musicales de la región, pero también a propuestas que exploren nuevas formas de contar las historias que construyen la cultura latinoamericana.

La cantante adelantó que uno de sus principales intereses será apoyar proyectos diversos y abrir oportunidades para artistas y creadores que mantengan vivas estas expresiones, al tiempo que buscan llevarlas por otros caminos.

Me ilusiona por sobre todas las cosas apoyar e impulsar proyectos diversos que renueven y exploren las historias que nos construyen, compartió en Instagram.

La artista también celebró formar parte de un equipo en el que participan figuras como Thomas Adès, Samara Joy, Daniel Harding y Herbie Hancock.

¿Quién es Silvana Estrada, la cantante mexicana que ganó un Latin Grammy?

Originaria de Coatepec, Veracruz, Silvana Estrada nació en 1997 y creció en una familia dedicada a la fabricación de instrumentos musicales. Desde joven se acercó a la música y posteriormente estudió jazz en la Universidad Veracruzana, formación que influyó en la manera en que construyó su propuesta artística.

Su estilo combina elementos del folclor latinoamericano, la canción de autor y el jazz. Además, el uso del cuatro venezolano se ha convertido en uno de los rasgos que distinguen sus composiciones.

Originaria de Coatepec, Veracruz, Silvana Estrada nació en 1997 y creció en una familia dedicada a la fabricación de instrumentos musicales. Mezcalent

En 2022 obtuvo el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo, premio que compartió con Ángela Álvarez. Ese mismo año lanzó Marchita, uno de los discos que ayudaron a consolidar su presencia fuera de México y que recibió atención de medios especializados internacionales.

Canciones como 'Te guardo', 'Sabré olvidar', 'Marchita' y 'Tristeza' forman parte de su repertorio más conocido.

Con este nuevo nombramiento, Silvana Estrada abre otra etapa en su carrera. Ahora, además de compartir su propia música con el público, tendrá la oportunidad de contribuir a que otras voces y tradiciones latinoamericanas encuentren un lugar en los escenarios de la Filarmónica de Los Ángeles.