Reviven video de Paola Dalay con Vadhir Derbez, ¿coqueteando?

Un antiguo video de Paola Dalay junto a Vadhir Derbez resurgió, luego de que usuarios recuperaran una publicación de TikTok en la que ambos aparecen en una dinámica que algunos interpretaron como un coqueteo. Esto, en medio del foco a la influencer por su separación de José Eduardo Derbez.

La grabación junto a Vadhir, que originalmente circuló en 2020, desató comentarios y especulaciones, especialmente porque Paola inició tiempo después una relación sentimental con José Eduardo Derbez, hermano del actor.

Aunque no se trata de un video nuevo, la polémica resurgió en medio de la atención que ha generado la vida personal de la influencer y su reciente separación de José Eduardo, por lo que varios internautas comenzaron a recordar momentos del pasado y a cuestionar si entre Paola y Vadhir pudo existir algún tipo de interés.

Video de Paola Dalay con Vadhir Derbez

Reviven video de Paola Dalay con Vadhir Derbez. TikTok

En la grabación que circula en redes sociales aparece Vadhir Derbez pronunciando la frase: “Oye, me gustas”. Posteriormente, se muestra la reacción de Paola Dalay mediante el formato de pantalla dividida, una de las dinámicas que se popularizaron en TikTok durante aquellos años.

Aunque el contenido originalmente formaba parte de las tendencias de la plataforma, algunos usuarios comenzaron a interpretarlo como una posible señal de coqueteo entre ambos.

El detalle que más llamó la atención fue que, tiempo después de aquella publicación, Paola comenzó una relación con José Eduardo Derbez, por lo que Vadhir pasó a ser su cuñado.

A partir de ahí, el video adquirió un nuevo significado para los internautas, quienes no tardaron en compartirlo nuevamente y comentar la supuesta interacción entre la influencer y el actor.

Actualmente, tras revivir el video, comenzó a repetirse la pregunta sobre si Paola coqueteó alguna vez con Vadhir, pues algunos consideraron que la reacción de la influencer en el video tenía algo más que humor. Otros, en cambio, señalaron que se trataba simplemente de una participación en una tendencia de TikTok y que no había motivos para darle una interpretación sentimental.

Reacción de Paola Dalay al video con Vadhir

Cuando la grabación comenzó a generar comentarios y críticas, alrededor de abril del 2025, Paola Dalay reaccionó a través de TikTok con un mensaje en tono irónico.

Jajaja, qué joya tenerlos tan preocupados por mi vida. Me agrada que sea tu video con más vistas”, escribió la influencer en respuesta a la atención que estaba recibiendo el contenido.

Con este comentario, Paola dejó ver que tomó con humor la situación y cuestionó el interés que algunas personas mostraban por una publicación de varios años atrás.

Por su parte, Vadhir Derbez y José Eduardo no realizaron declaraciones públicas que confirmaran o respaldaran las versiones sobre un supuesto coqueteo entre el actor y la influencer.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separan

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. @paoladalay

Paola Dalay y José Eduardo Derbez comenzaron su historia sentimental entre finales de 2019 y principios de 2020, después de conocerse a través de Instagram. Con el paso del tiempo, su relación se consolidó y ambos compartieron diferentes momentos de su vida en pareja.

En junio de 2024 dieron la bienvenida a su hija Tessa, con quien formaron una familia y compartieron diversas etapas de su maternidad y paternidad en redes sociales.

Durante su relación con José Eduardo, Paola formó parte de diferentes reuniones y acontecimientos familiares, por lo que también compartió momentos con Eugenio Derbez, Vadhir y otros integrantes de la familia.

El pasado 1 de noviembre, Paola y José Eduardo anunciaron su separación, por lo que el interés de los seguidores se ha centrado en las razones, apuntando como uno de los posibles escenarios a una infidelidad, especialmente, después de que Dalay diera a conocer que está saliendo con el futbolista César Romo.

Hasta ahora, ambos han dejado claro que una infidelidad no fue el motivo de su separación y que su relación seguirá cercana y con respeto, principalmente, por el cuidado de su hija.