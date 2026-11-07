¿Quién es Wendy Salazar? La influencer que apareció en el radar de José Eduardo tras su separación

La vida personal de José Eduardo Derbez vuelve a despertar curiosidad en redes sociales. Después de que se diera a conocer su separación de Paola Dalay, una creadora de contenido llamada Wendy Salazar comenzó a llamar la atención luego de compartir fotografías junto al actor y contar la emoción que le provocó conocerlo.

La influencer publicó en Instagram algunos momentos de su encuentro con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las imágenes, en el que dejó claro que desde hace tiempo tenía ganas de conocerlo.

Su publicación comenzó a circular entre los usuarios, quienes se preguntaron quién es Wendy Salazar y a qué se dedica. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otras figuras del entretenimiento, tiene presencia en distintas plataformas digitales y busca abrirse camino como creadora de contenido.

¿Quién es Wendy Salazar y cuántos años tiene?

Wendy Salazar es una influencer mexicana de 32 años originaria de Nuevo León, estado donde también reside. En redes sociales se identifica como Wendy Syann y utiliza el perfil @wendysyann para compartir parte de su vida, proyectos y experiencias.

Su comunidad digital se concentra principalmente en Instagram y TikTok. En la primera plataforma cuenta con alrededor de 48 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los 390 mil, donde también ha encontrado un espacio para conectar con quienes siguen sus publicaciones.

Además de estas redes, Wendy tiene un canal de YouTube llamado De esto y aquello, un proyecto en el que busca hablar de distintos temas sin limitarse a una sola categoría.

Wendy Salazar es una influencer mexicana de 32 años originaria de Nuevo León, estado donde también reside. Instagram: wendysyann

La descripción de su canal deja ver la intención que tiene con este espacio: compartir conversaciones sobre situaciones cotidianas, experiencias personales, momentos divertidos y hasta esos pensamientos que aparecen en cualquier momento del día.

Se llama 'De esto y aquello' porque así es mi vida: un poquito de drama, un poquito de risa y una lista infinita de cosas que todavía no entiendo, explica en la presentación del proyecto.

Así fue el encuentro de Wendy Salazar con José Eduardo Derbez

El encuentro que puso a Wendy Salazar en el radar de los seguidores de José Eduardo Derbez ocurrió el martes 3 de noviembre, durante una presentación en vivo del podcast Mixologando, que se realizó en Maketeatro, en la Ciudad de México.

El actor participó en este proyecto, que tuvo una edición frente al público. Durante el espectáculo, Wendy tuvo la oportunidad de subir al escenario y compartir algunos minutos con él. También consiguió tomarse fotografías que después publicó en sus redes sociales.

Para la influencer, la experiencia tuvo un significado especial. Según contó, desde hacía tiempo tenía ganas de conseguir al menos una fotografía con José Eduardo, por lo que poder formar parte del espectáculo fue algo que no esperaba.

La vida te sorprende de formas inimaginables, escribió al compartir las imágenes.

En su mensaje también habló de la admiración que siente por el actor y agradeció al equipo del podcast por permitirle vivir ese momento.

Muchos que me conocen y siguen saben lo que quería por lo menos tener una foto con José Eduardo Derbez, pero subir al escenario y ser parte del show por lo menos unos minutos ¡fue wow! ¡Sigo sin poderlo creer!, expresó.

Wendy también aprovechó para reconocer el trabajo del actor y del equipo detrás de Mixologando, al que agradeció por la experiencia.

¿Wendy Salazar tiene una relación con José Eduardo Derbez?

Las fotografías y el mensaje de la creadora de contenido despertaron preguntas entre los usuarios, sobre todo porque la publicación apareció en medio de las versiones sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Sin embargo, hasta ahora, lo que Wendy ha compartido públicamente habla de su admiración por el actor y de la emoción que le provocó conocerlo. No hay información que confirme que exista una relación sentimental entre ambos.

Lo que Wendy ha compartido públicamente habla de su admiración por el actor y de la emoción que le provocó conocerlo Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Por el momento, su aparición junto a José Eduardo ha servido para que más personas conozcan su trabajo en redes sociales y sus proyectos como influencer. Mientras tanto, la publicación sigue generando curiosidad entre quienes quieren saber más sobre la regiomontana.