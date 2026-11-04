José Eduardo Derbez sí sabía del romance de Paola Dalay y César Romo; "que me lo presente"

José Eduardo Derbez continúa dando de qué hablar después de que se hiciera pública su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa. Aunque la noticia sorprendió a quienes seguían su relación, el actor ha comenzado a compartir algunos detalles sobre esta nueva etapa de su vida y cómo se encuentra tras la ruptura.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja compartió distintos momentos de su relación en redes sociales, especialmente después del nacimiento de su hija. Sin embargo, ahora ambos han decidido tomar caminos diferentes.

IG: Paola Dalay

A pesar de los cambios en su vida sentimental, el hijo de Eugenio Derbez se mantiene ocupado con varios proyectos. Uno de ellos es Mixologando, podcast del que grabó un episodio en vivo el pasado martes 3 de noviembre.

Antes de comenzar con la grabación, el también conductor tuvo un encuentro con distintos medios de comunicación, quienes aprovecharon para preguntarle sobre su separación y los rumores que han surgido alrededor de su vida amorosa.

José Eduardo Derbez sabía que Paola Dalay está saliendo con César Romo

La vida sentimental de Paola Dalay volvió a llamar la atención después de que se diera a conocer que está comenzando saliendo con César Romo, situación que provocó preguntas sobre cómo habría reaccionado José Eduardo Derbez al enterarse.

Captura de pantalla

Lejos de mostrarse sorprendido por la noticia, el actor confirmó que ya tenía conocimiento de que su expareja estaba saliendo con alguien más. Además, explicó que, aunque su separación se hizo pública recientemente, la decisión de terminar su relación había sido tomada desde tiempo atrás.

“Sí estaba enterado, repito que lo hayamos dicho ahora no significa que cortamos en este momento, no ya se había platicado, ya era una decisión tomada desde hace mucho y ya, y pues sí obviamente ella puede rehacer su vida”, dijo José Eduardo Derbez.

¿José Eduardo Derbez quiere conocer a César Romo, nuevo novio de Paola Dalay?

Otro de los temas que surgieron durante la conversación con la prensa fue la posibilidad de que José Eduardo Derbez conozca personalmente a César Romo, tomando en cuenta que el futbolista podría llegar a convivir con Tessa, la hija que el actor tiene con Paola Dalay.

IG: clromos

Sobre esta situación, el hijo de Victoria Ruffo explicó que para él es importante saber quiénes forman parte del entorno de su pequeña, especialmente cuando se trata de una persona que podría estar presente en su vida.

Aunque no considera necesario establecer una amistad con la nueva pareja de su ex, tampoco descartó conocerlo si Paola decide presentárselo.

“Tiene que elegir bien con quién va a estar por que ya tiene una hija, entonces al contrario que sea feliz, si me lo quiere presentar que me lo presente… no sé si una amistad como tal, por lo menos saber con quién va a estar conviviendo mi hija”, dijo José Eduardo Derbez.

IG jose_eduardo92

¿José Eduardo Derbez también tiene una nueva pareja?

Después de hablar sobre el romance de Paola Dalay con César Romo, las preguntas se dirigieron hacia la situación sentimental del propio José Eduardo Derbez, pues los reporteros quisieron saber si él también se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, el actor aseguró que actualmente no mantiene una relación y que, por ahora, su atención está puesta principalmente en el trabajo.

“Estoy soltero, completamente soltero, estoy trabajando muchísimo ahora sí de qué: ¿a qué hora?”, aseguró José Eduardo Derbez.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay podrían regresar?

La posibilidad de una reconciliación también estuvo presente durante el encuentro con los medios, especialmente porque la noticia de su separación es reciente para el público.

No obstante, José Eduardo Derbez descartó que entre sus planes esté retomar la relación sentimental con Paola Dalay.

El actor incluso aprovechó el momento para bromear sobre su situación y hacer una referencia a su hermana Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, al mencionar entre risas: “tal vez en 6 o 7 años hacemos una película”.