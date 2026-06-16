Maluma se cansó de ser perfecto y se dedicó a sanar

Tras 15 años de habitar la cúspide de la industria musical global, llenando estadios y acumulando discos de Platino, Maluma se enfrentó al enemigo más silencioso de la fama: el desgaste absoluto. La respuesta ante el vacío no fue acelerar, sino frenar en seco. Tomó la decisión de retirarse del ruido mediático y los reflectores de manera estratégica para reconectar con su propia persona. De ese aislamiento voluntario y de la necesidad de sanar nace Loco x Volver, su séptimo material discográfico que no busca alimentar al personaje global, sino rescatar a Juan Luis Londoño, el ser humano que estuvo antes que el artista.

“Todos en algún momento de la vida tenemos algún punto de inflexión donde queremos cambiar poco o mucho y yo tuve un momento en el que decidí cambiar mucho. Decidí cambiar el estilo de vida que yo tenía, decidí hacer una pausa, eso sucedió específicamente cuando nació mi hija Paris, ella me trajo como un momento de revelación, me trajo sensaciones y emociones que nunca había tenido en mi vida y digamos que eso me abrió los ojos para yo poder analizar y ver qué es lo que yo quería hacer con mi vida, entonces, el nacimiento de Paris fue algo que definitivamente fue un punto de inflexión en mi vida e hizo que pausara”, explicó Maluma en minirrueda de prensa con medios de comunicación mexicanos.

Loco x Volver es su álbum más honesto y vulnerable, en donde el artista se despoja de la armadura de la fama para rendir tributo a sus raíces, honrar la memoria de su familia y sobre todo mostrar a sus fanáticos una parte más entrañable de él.

Este álbum realmente no iba a salir, el álbum no era un proyecto que yo tenía, pero se dio a raíz de muchas horas en el estudio sanando sensaciones y emociones personales e internas, y creo que también es honesto con mis fanáticos que me escuchen desde un punto vulnerable, un punto no perfecto, liviano y diferente, entonces digamos, que Loco x Volver es todo lo contrario a lo que venía haciendo estos 14 años de carrera”, refirió.

A pesar de que Estados Unidos siempre será un referente clave en su carrera, el éxito en ese país también lo distanció físicamente de su tierra, su familia y su herencia. Aunque Maluma se siente profundamente agradecido con dicho territorio, volver a casa significó un necesario retorno a sus raíces; un renacimiento musical que hoy está profundamente anclado a la memoria de los suyos.

El día que yo quiera volver a pisar un escenario, mi sueño es que sea una gira en Estados Unidos y con todo el motivo, pero me voy a parar en ese escenario y voy a decir: ‘Un colombiano en Estados Unidos y no un colombiano queriendo ser parte de la cultura de Estados Unidos’, yo no cambio mi cultura por nada”, indica.

Este álbum no sólo viene respaldado por el lado más emocional, profundo y maduro de Juan Luis, sino también por una impresionante lista de colaboraciones que enriquecen su propuesta. Entre ellas, destacan figuras de la industria como Kany García, Beéle, Ryan Castro, Justin Quiles y Lenny Tavárez, entre otros.

El track con mayor densidad emocional del álbum es, sin duda, Con el corazón. Este tema que comparte Juan Luis con el icono de la música popular colombiana Yeison Jiménez. Tras el lamentable y reciente fallecimiento de Jiménez, el lanzamiento de esta canción adquirió una dimensión sagrada. Más allá de celebrar la complicidad musical que siempre los unió, publicar este tema se convirtió en una forma directa de honrar su legado, impulsada de manera muy especial por la propia familia de Yeison, quienes le pidieron a Juan Luis ver la luz este proyecto como un pilar fundamental para mantener viva su memoria en el catálogo de la posteridad.

“Lo extrañamos todos los días y es una pérdida que nunca va a ser suficiente, no la vamos a llenar con nada. Me siento agradecido con él por haberme dado la oportunidad de colaborar y que fuera parte de mi álbum y también con su familia porque al final del día la canción salió porque su familia quería que saliera, mis planes eran otros, pero también fue porque su hija me lo dijo a mí abiertamente: ‘Usted era el amigo de mi papá y nosotros soñamos con que la canción salga lo más pronto posible’ y así mismo fue, su petición fue orden y fue una sorpresa porque a pesar de que él no estaba, se sentía muy cerca con la música”, menciona.

Maluma Cortesía Sony Music

Otra de las alianzas que se convierte en el eje central del proyecto son las colaboraciones con Grupo Frontera y El Bogueto, demostrando que puede conectar con distintas generaciones y estilos.

“La gente pensaba que yo estaba loco cundo dije que quería tener a Bogueto en el álbum, porque quizás no todo el mundo lo había escuchado en una canción como esta (Una vida juntos), una cumbia mexicana, no era como tan común Bogueto en un proyecto como esto. Yo ya lo venía escuchando, sabía lo que hacía, hubo varias canciones que me llamaron mucho la atención de él, es un pelado joven, trabajador, diciplinado. La verdad yo soñaba con tenerlo en el álbum porque tenía un mindset, una forma de pensar de disciplina y me identifico con él, la verdad. Y Grupo Frontera pues ya son parte de la familia, ya he tenido la oportunidad de colaborar con ellos, nos llevamos muy bien, afuera del escenario tenemos una relación muy bonita y la primera canción con ellos me abrió mucho las puertas y quería llamarlos de regreso a mi álbum, es un éxito y queremos hacer el video pronto”.

Loco x Volver no es simplemente el regreso de Maluma a la escena musical, es, en realidad, la esperada e íntima presentación de Juan Luis Londoño ante el mundo. Tras años de vivir bajo los reflectores y las exigencias de un personaje global, este proyecto marca un punto de inflexión donde el ser humano se sobrepone a la superestrella, dejando de lado las fórmulas comerciales para dar prioridad a la autenticidad.