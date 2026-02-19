¡Maluma estrena look! Se quita la barba y su hija Paris rompe en llanto

Durante su paso por la alfombra roja de Premio Lo Nuestro, el superastro colombiano Maluma sorprendió a los asistentes y a la prensa no solo por sus proyectos musicales, sino por un cambio de imagen radical: apareció totalmente afeitado, despidiéndose de su característica barba.

En entrevista, el intérprete de Felices los 4 confesó que esta decisión estética no responde a una estrategia de marketing, sino a una necesidad personal.

"La gente cree que yo me corto la barba y me dejo crecer y me hago peinado y todo eso porque van de acuerdo con mi carrera, pero más de que vayan de acuerdo con mi carrera van más de acuerdo con mi vida personal".

El cantante explicó que, tras muchos años con el mismo estilo, simplemente quería "dejar respirar un poquito la piel" y sentirse diferente, aunque admitió que el cambio fue drástico incluso para él.

"Cuando me levanté al otro día después de haberme afeitado... me dio un susto cuando me vi así al frente en el espejo".

El drama familiar con Paris

Sin embargo, el crítico más difícil que tuvo que enfrentar no fue el espejo, sino su pequeña hija, Paris. Maluma relató el momento en que la niña vio su nuevo rostro.

"Se puso a llorar y eso que yo le dije que me acompañara mientras me hacían todo el proceso... todavía no estaba acostumbrada".

Según el artista, la pequeña rechazó el cambio inmediatamente, diciéndole: "Papá no, papá no, barba, barba".

Maluma

Ante la reacción de su hija, el colombiano dejó entrever que este look podría durar poco tiempo. Al ser cuestionado sobre si se dejará crecer el vello facial nuevamente, Maluma fue contundente sobre quién toma las decisiones en casa.

"Me está pidiendo que me deje crecer otra vez la barba... Ella es la que manda. Lo que diga mi niña".

Por ahora, el artista luce su nueva imagen mientras promociona su emotivo homenaje al fallecido cantante de música popular, Jason Jiménez