Nadia Ferreira roba miradas al mostrar su embarazo en Premios Lo Nuestro 2026

El Kaseya Center se convirtió en el epicentro de la música latina con la celebración de Premios Lo Nuestro 2026. Desde tempranas horas, celebridades desfilaron por la alfombra magenta, pero fue la llegada de Nadia Ferreira la que capturó la atención absoluta de fotógrafos y asistentes.

La modelo apareció radiante, sonriente y con una seguridad que solo da vivir un momento especial. Y es que esta edición no solo marca su consolidación como figura televisiva internacional, sino que también la encuentra en plena dulce espera.

Su embarazo, lejos de pasar desapercibido, fue el protagonista de su estilismo. Cada paso que dio rumbo a la ceremonia fue acompañado por ovaciones, confirmando que su presencia era una de las más esperadas de la noche.

Un vestido que celebró su pancita de embarazo

Para esta gala histórica, Nadia Ferreira eligió un espectacular vestido lavanda cubierto de lentejuelas que reflejaban la luz con cada movimiento. El diseño, glamuroso y sofisticado, incluía una capa corta con abertura en la espalda y flequillos que aportaban elegancia.

El corte ceñido abrazaba perfectamente su silueta premamá, resaltando su pancita de embarazo con orgullo. El look fue considerado por expertos en moda como uno de los más acertados de la velada, no solo por su estética, sino por el mensaje que proyecta con la maternidad también puede brillar en las grandes alfombras.

Este fue apenas el primero de varios cambios de vestuario que la conductora tendría a lo largo de la ceremonia, donde compartió escenario con Thalía y Clarissa Molina.

De los ensayos a los Premios Lo Nuestro 2026 en vivo

Durante los días previos, Nadia había compartido fotos de los ensayos, generando expectativa sobre su debut como conductora principal. La responsabilidad era grande al liderar una de las premiaciones más importantes de la música latina.

Sin embargo, demostró estar más que preparada. Con aplomo y carisma, asumió el reto mientras vive una de las etapas más transformadoras de su vida personal.

El emotivo gesto de Thalía que marcó la previa

Uno de los momentos más comentados antes de la gala fue el encuentro entre Nadia y Thalía durante los ensayos. La cantante mexicana se mostró profundamente conmovida al descubrir que Nadia estaba acompañada por su madre, Ludy Ferreira.

El abrazo entre ambas y las palabras de Thalía sobre el valor de tener a una madre presente en momentos trascendentales generaron una ola de reacciones en redes sociales. La escena dejó claro que, más allá del espectáculo, la familia ocupa un lugar central en la vida de la modelo paraguaya.

Ese contexto hizo aún más especial su aparición en la alfombra y, es que no solo era una conductora debutando, sino una hija respaldada por su madre y una mujer celebrando su maternidad frente al mundo.

Una noche de grandes estrellas

La edición 2026 de Premios Lo Nuestro estuvo marcada por actuaciones vibrantes y reconocimientos a lo mejor de la música latina. Figuras como Bad Bunny dominaron en categorías principales, mientras artistas femeninas reafirmaron el poder y la diversidad del talento latino.

En medio de ese escenario de éxitos y celebraciones, Nadia Ferreira logró algo que va más allá de una premiación al convertir su embarazo en un símbolo de orgullo.

Los ganadores de premios Lo Nuestro Especial

Lejos de ocultar su pancita, Nadia la convirtió en el centro de su propuesta visual. Su elección de vestuario y actitud envían un mensaje claro en una industria donde, durante años, el embarazo fue considerado un obstáculo profesional.

