Cocaína oculta en un cargamento de la marca de Kim Kardashian en Reino Unido

La justicia de Reino Unido condenó a más de 13 años de prisión a un camionero polaco que intentó introducir casi 90 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de ropa de Skims, la firma de moda y ropa interior impulsada por Kim Kardashian.

El caso, que involucró mercancía completamente legal utilizada como cobertura para el tráfico internacional de drogas, fue revelado este lunes por la National Crime Agency, organismo que calificó el operativo como uno de los decomisos relevantes de cocaína detectados en rutas comerciales entre Europa continental y territorio británico.

El acusado, identificado como Jakub Jan Konkel, de 40 años, fue detenido en septiembre de 2025 en el puerto de Harwich, al sureste de Inglaterra, cuando descendía de un ferry procedente de Países Bajos.

El tráiler transportaba 28 palés de ropa y ropa interior de la marca Skims. Durante una inspección rutinaria, las autoridades aduaneras sometieron el remolque a rayos X y detectaron modificaciones sospechosas en las puertas traseras del vehículo.

Según explicó la NCA, los traficantes habían construido un compartimento oculto dentro del revestimiento del remolque para esconder la droga.

“La carga era completamente legal y ni el exportador ni el importador estaban implicados en el tráfico, pero se había creado un escondite en el revestimiento de las puertas traseras del remolque”, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen en un comunicado oficial.

Las autoridades británicas hallaron 90 kilos de cocaína

Durante la revisión del tráiler, los agentes localizaron 90 paquetes ocultos, cada uno con aproximadamente un kilogramo de cocaína.

La droga incautada tenía un valor estimado de 7,2 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 9,6 millones de dólares en el mercado ilegal británico.

El decomiso evidenció nuevamente cómo las redes criminales utilizan rutas comerciales legítimas y mercancías de grandes marcas internacionales para intentar introducir estupefacientes en Reino Unido.

El conductor aceptó transportar la droga por 5 mil dólares

Inicialmente, Jakub Jan Konkel negó conocer la existencia de la cocaína dentro del remolque. Sin embargo, durante el proceso judicial terminó declarándose culpable de tráfico de estupefacientes.

El camionero admitió ante el tribunal haber aceptado transportar la carga ilícita a cambio de una remuneración cercana a los 5 mil dólares.

La condena fue dictada por un tribunal de Chelmsford, en el sureste de Inglaterra, que impuso una pena de 13 años y seis meses de prisión.

Skims no estuvo involucrada en la operación criminal

Las autoridades británicas subrayaron que ni la empresa exportadora, ni la importadora, ni la marca Skims tenían relación alguna con el tráfico de drogas.

La mercancía legal fue utilizada únicamente como cobertura logística para intentar ocultar la cocaína durante el trayecto entre Países Bajos y Reino Unido.

La firma Skims, fundada por Kim Kardashian y convertida en una de las marcas de moda y ropa moldeadora más exitosas del mercado global, no ha sido señalada dentro de la investigación criminal.

La Agencia Nacional contra el Crimen advirtió que las organizaciones criminales continúan utilizando el transporte de mercancías legales para mover drogas a gran escala a través de puertos europeos.

Las autoridades británicas consideran que los ferris y rutas comerciales entre Países Bajos y Reino Unido siguen siendo uno de los corredores más sensibles para el tráfico de cocaína hacia territorio británico.

El caso también expone cómo las redes criminales aprovechan productos de alto volumen y marcas reconocidas para reducir sospechas en operaciones de contrabando internacional.

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