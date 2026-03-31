Majo Aguilar vive etapa romántica y comparte detalles de su noviazgo con Diego Bacter

Majo Aguilar, una de las principales exponentes del regional mexicano, no solo ha conquistado al público con su talento, también con su autenticidad.

En esta ocasión, la cantante habló sobre un momento muy especial en su vida personal: su etapa romántica. La artista abrió su corazón y compartió detalles sobre su actual relación sentimental.

Majo Aguilar habla de su romance con Diego Bacter

En entrevista para el programa Ventaneando, la intérprete de Cómo te olvido conversó con la periodista Linet Puente sobre su reciente noviazgo con Diego Bacter, quien es bajista de la banda de rock Porter.

La cantante explicó que llevan alrededor de dos meses de relación y que una de las coincidencias que más disfrutan es que ambos se dedican a la música, algo que fortalece su vínculo.

“La verdad también es un paro, como decimos, porque se comprende lo que uno hace. No solo compartirlo, sino elevarnos de que ‘ay, qué padre está tu canción’, ‘ay, me gustó también mucho tu canción’”, comentó.

Majo Aguilar habla de su nuevo novio Diego Bacter Foto: @majo__aguilar

Un noviazgo basado en el respeto

La integrante de la reconocida dinastía musical también habló sobre su forma de vivir las relaciones, señalando que siempre ha buscado vínculos sanos basados en el respeto mutuo.

De acuerdo con la cantante, afortunadamente nunca ha tenido relaciones complicadas, algo que agradece profundamente.

“Yo nunca tuve catorrazos con ninguna pareja, gracias a Dios. O sea, creo que el respeto siempre tiene que estar ahí, siempre, hasta en la despedida”, expresó.

La foto que confirmó el romance entre Majo Aguilar y Diego Bacter

Fue a principios de este año cuando el romance entre Majo Aguilar y Diego Bacter se hizo público.

La cantante compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece junto al músico en un momento romántico, lo que sorprendió a sus seguidores.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje “Feliz San Valentín a todos”, lo que rápidamente desató reacciones entre los fans.

Actualmente, la imagen acumula más de 178 mil reacciones, además de numerosos comentarios de seguidores que celebraron la felicidad de la cantante.

Majo Aguilar habla de su nuevo novio Diego Bacter Foto: @majo__aguilar

¿Quién es Diego Bacter, músico de la banda Porter?

Diego Bacter es músico y bajista de la banda mexicana Porter, agrupación de rock alternativo formada en Guadalajara.

El artista forma parte del grupo desde 2004, año en que inició el proyecto musical que con el tiempo se consolidó como una de las bandas más queridas dentro del rock mexicano.

Majo Aguilar habla de su nuevo novio Diego Bacter Foto: diego.bacter

Aunque la pareja ya se ha dejado ver junta en algunas ocasiones, ambos han decidido mantener su relación de manera reservada, evitando compartir demasiados detalles de su vida privada en redes sociales.