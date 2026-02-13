Así fue el debut de Majo Aguilar en Fashion Week en la primera fila de Carolina Herrera

Majo Aguilar debutó en la Semana de la Moda de Nueva York nada menos que en la primera fila del desfile de Carolina Herrera, marcando un hito tanto para su carrera como para la representación del regional mexicano en uno de los escenarios más influyentes del mundo fashion.

La casa, fundada por la legendaria diseñadora venezolana Carolina Herrera, presentó su colección Otoño/Invierno 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon, actual responsable de reinterpretar el ADN sofisticado y femenino de la firma.

El desfile, celebrado en el distrito Meatpacking de Nueva York, reunió a figuras internacionales de la moda, el cine y la música. Entre ellas, la cantante mexicana destacó no solo por su apellido ilustre, sino por el simbolismo cultural que representó su asistencia.

Majo, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha construido su propia identidad dentro del regional mexicano. Su presencia en primera fila no fue simplemente una invitación más: se convirtió en la primera artista de mariachi en asistir a un desfile de la firma en NYFW, llevando una tradición profundamente mexicana a uno de los espacios más influyentes de la moda global.

¿Cómo fue el look de Majo Aguilar para Fashion Week?

Para la ocasión, la intérprete apostó por un vestido rojo borgoña de corte A, ceñido a la cintura y con falda amplia estructurada que aportaba movimiento impecable. El diseño, perteneciente a la colección Primavera/Verano 2026 de la casa, encapsulaba de manera casi didáctica los códigos de Carolina Herrera: feminidad poderosa, romanticismo contemporáneo y elegancia atemporal.

Los bordados florales en rojo vibrante sobre el fondo profundo del vestido funcionaban como un guiño doble. Por un lado, dialogaban con el universo estético de la firma, donde las flores y el color rojo son elementos recurrentes; por otro, evocaban la pasión y la fuerza asociadas a la identidad latina. En un front row donde suelen dominar los tonos neutros, su elección cromática fue una declaración de presencia.

Majo complementó el look con accesorios vibrantes que aportaron frescura sin romper la armonía: un bolso amarillo que añadía contraste inteligente y zapatos en tono metálico que elevaban el estilismo. El resultado fue una mezcla acertada de romanticismo, modernidad y teatralidad sutil, perfecta para el evento.

¿Cómo fue la colección Otoño/Invierno 2026 de Carolina Herrera?

El desfile, celebrado en el distrito de Meatpacking, reunió a cerca de doscientas personalidades del mundo de la moda, la música y el entretenimiento. La colección Otoño/Invierno 2026, inspirada en una comunidad de artistas, galeristas y coleccionistas —incluida la propia fundadora—, retomó ecos de los años 80: hombreras definidas, dramatismo contenido y una paleta que transitó entre el blanco, negro y rojo, además de estampados florales y animal print.

Dentro de este contexto, Majo proyectó cercanía y seguridad, demostrando que el estilo también es una extensión de la identidad cultural. Su presencia confirmó algo evidente: la música regional mexicana y la alta moda no son universos separados.

Hace algunos años, la casa presentó una colección en Ciudad de México inspirada en la riqueza cultural del país. Hoy, al invitar talento mexicano a presenciar uno de sus desfiles más importantes, la firma reafirma ese puente creativo. La asistencia de Majo simboliza esa conversación continua entre tradición y contemporaneidad.

Su debut en NYFW no solo marca un hito personal, también refleja una transformación más amplia: la moda global está abriendo espacio a narrativas diversas. Que una artista de mariachi ocupe la primera fila de Carolina Herrera habla de una industria que reconoce el poder cultural latino.

En definitiva, Majo Aguilar no solo conquistó la pasarela con su voz en otros escenarios, ahora también se posiciona como referente de estilo.

