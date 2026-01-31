¿Está invitada? Majo Aguilar sorprende al hablar de la boda religiosa de Nodal y Ángela

En una reciente entrevista, Majo Aguilar, prima de Ángela, habló públicamente sobre la boda religiosa de la cantante con Christian Nodal programado para mayo de 2026 en Zacatecas. Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar sobre la dinámica interna de una de las familias más influyentes de la música mexicana.

Majo Aguilar rompe el silencio: ¿tiene invitación para la boda?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Majo Aguilar fue cuestionada directamente sobre si asistiría a la boda religiosa de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal. Lejos de evadir la pregunta, la cantante respondió con honestidad.

No, yo no tengo una invitación, pero siempre desear lo mejor del corazón a todos, y te digo más, si es familia.

La declaración, no tardó en generar reacciones. Mientras algunos usuarios expresaron sorpresa, otros interpretaron sus palabras como una muestra de madurez, al dejar claro que, pese a no estar considerada hasta ahora, no existe rencor público de su parte.

Majo Aguilar

¿Distanciamiento en la dinastía Aguilar?

La ausencia de una invitación ha reabierto el debate sobre la relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar, quienes desde hace años han sido comparadas tanto por su parentesco como por sus trayectorias musicales.

Aunque nunca ha existido una confrontación directa, la rivalidad entre ambas ha sido constante en el discurso mediático. Por un lado, Ángela ha sido presentada como la heredera directa del legado de la dinastía Aguilar, con una carrera impulsada desde temprana edad; por el otro, Majo ha construido su camino de forma independiente, apostando por una imagen más clásica y una narrativa de esfuerzo propio.

Ángela Aguilar Instagram

Esta comparación permanente ha alimentado la percepción de una competencia silenciosa, marcada más por expectativas externas que por declaraciones explícitas de las artistas.

¿Próxima colaboración Ángela Aguilar?

Al ser cuestionada sobre una posible colaboración musical con Ángela Aguilar, Majo fue clara al señalar que el tema suele abordarse desde el morbo y no desde lo artístico.

Cuando se habla de colaboraciones con Ángela, yo a ella la respeto, la quiero, pero viene de un lugar como más del morbo. Cada una ha hecho una carrera muy especial y bonita y siempre le voy a tener respeto. Y la vida hablará, ¿no? Pero por ahora, pues no, no hay una colaboración.

Majo Aguilar

Majo Aguilar confirma que tiene pareja

Más allá del tema familiar, Majo Aguilar también compartió detalles sobre su vida sentimental. Tras su ruptura con Gil Cerezo, la cantante reveló que actualmente se encuentra en una nueva relación.

Ya empecé una relación y estoy muy contenta… Lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada, y que sea todo tranquilo.

La intérprete explicó que prefiere mantener esta etapa de su vida en la discreción, avanzando “poquito a poquito” y sin exponer de más a su nueva pareja, una postura que ha sido bien recibida por sus seguidores.

Majo

Así será la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal se perfila como uno de los eventos más mediáticos de 2026. Programada para mayo en el rancho El Soyate, en Zacatecas, la ceremonia promete una fuerte identidad mexicana y la presencia de figuras destacadas del espectáculo y la música regional.

Aunque la pareja ya celebró una unión espiritual en Roma y el matrimonio civil en Morelos, esta ceremonia religiosa será especialmente significativa. Según declaraciones previas, Ángela ha estado directamente involucrada en la organización, cuidando cada detalle del evento.

Conforme se acerca la fecha, la lista de invitados continúa generando conversación. La revelación de Majo Aguilar añade un nuevo capítulo a la narrativa mediática que rodea a la dinastía Aguilar, donde el talento, el apellido y las comparaciones constantes conviven con relaciones familiares complejas.

AAAT*