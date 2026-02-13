Isabella Ladera espera bebé con el modelo Hugo García

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera confirmó que está embarazada y espera a su segundo hijo. El anuncio se realizó el viernes 13 de febrero a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto al modelo peruano Hugo García, quien será el padre del bebé.

La noticia generó reacciones inmediatas entre sus seguidores y en medios de entretenimiento, pues la creadora de contenido atraviesa una nueva etapa personal tras meses de exposición mediática. La pareja hizo pública la relación el año pasado y ahora consolida su vínculo con la llegada de un hijo en común.

Isabella Ladera anunció en redes que espera a su segundo hijo. IG: isabella.ladera

Cómo confirmó Isabella Ladera su embarazo

La imagen difundida muestra a ambos abrazados y sosteniendo un ultrasonido. El anuncio fue acompañado por mensajes de felicitación de seguidores y colegas del medio digital.

La influencer ya es madre y, en entrevista con la revista Hola, confirmó que aún no conocen el sexo del bebé ni han elegido nombre.

“Yo estaba en mi casa con ese presentimiento”, relató Ladera en la conversación publicada por el medio internacional.

Explicó que previamente se había realizado varias pruebas de embarazo con resultado negativo antes de obtener una confirmación positiva.

“Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces agarro esa y me grabo… cuando veo que fue positiva me quedé en shock”, declaró .

Añadió que la noticia le generó una reacción inmediata de sorpresa y reflexión personal.

“Sí, fue una noticia que me dio mucha gratitud y me llegó con mucha conciencia encima, la verdad”, expresó en la misma entrevista.

Ladera compartió detalles sobre cómo supo que estaba embarazada. IG: isabella.ladera

¿Quién es el papá del segundo bebé de Isabella Ladera?

El padre del segundo hijo de Isabella Ladera es Hugo García, modelo y figura televisiva peruana. La pareja oficializó su relación luego de aparecer juntos en distintos eventos internacionales.

Durante el último año comenzaron a compartir imágenes y viajes en conjunto, lo que confirmó el vínculo sentimental ante sus seguidores.

García es reconocido en Perú por su participación en el reality de competencia física Esto es Guerra, programa que le dio proyección en el entretenimiento local.

Desde su debut televisivo, consolidó presencia digital y actualmente supera los tres millones de seguidores en Instagram.

Hugo García es modelo y figura televisiva en Perú. IG: hugogarcia

La relación entre Isabella Ladera y Hugo García

La relación entre ambos tomó mayor visibilidad tras coincidir en eventos deportivos internacionales, entre ellos actividades relacionadas con la Fórmula 1.

En septiembre de 2025, Ladera enfrentó una polémica tras la filtración de un video íntimo vinculado con su expareja, el cantante colombiano Beéle.

En ese contexto, la influencer explicó en mensajes publicados en julio de ese año que había conversado previamente con su familia y con su actual pareja ante la posibilidad de la difusión del material.

Ese respaldo fue interpretado por sus seguidores como un momento de apoyo personal durante una etapa de exposición mediática.

Quién es Isabella Ladera. Foto: @isabella.ladera

Trayectoria de Isabella Ladera

Isabella Ladera es creadora de contenido digital y modelo venezolana con presencia activa en redes sociales.

Su comunidad digital sigue de cerca tanto su vida personal como sus proyectos profesionales vinculados al entretenimiento y estilo de vida.

Antes de su relación con Hugo García, mantuvo una relación pública con el cantante Beéle, con quien compartió momentos que también generaron atención mediática.

Con el anuncio del embarazo, Ladera inicia una nueva etapa familiar que se suma a su faceta como madre y figura pública.

Trayectoria de Hugo García en la televisión peruana

Hugo García ha desarrollado su carrera principalmente en televisión peruana, con especial presencia en formatos de competencia física.

Esto es Guerra, programa en el que participó, se convirtió en una plataforma de visibilidad para distintos talentos del entretenimiento en Perú.

En sus redes sociales comparte contenidos relacionados con entrenamiento, viajes y actividades al aire libre, lo que fortaleció su posicionamiento en el ámbito del estilo de vida saludable.

La confirmación del embarazo coloca a la pareja nuevamente en el centro de la conversación digital, mientras ambos continúan activos en sus respectivas plataformas.