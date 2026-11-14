Majo Aguilar invitó a Lucero a su primer concierto en el Auditorio Nacional este viernes 13 de noviembre, cerrando con broche de oro una velada histórica ante 9 mil asistentes donde estrenaron en vivo su tema inédito “El ojo alegre”.

Con el respaldo de un mariachi de 15 elementos y cuatro cambios de vestuario, la cantante mexicana de 32 años reafirmó su identidad propia dentro de la música vernácula, consolidando uno de los hitos más importantes de su carrera solista.

Majo Aguilar conquista su primer Auditorio Nacional junto a Lucero como invitada sorpresa Instagram

Lucero sorprende en el cierre del concierto de Majo Aguilar

El momento cumbre de la noche llegó en la recta final del espectáculo, cuando Lucero subió al escenario del Coloso de Reforma como la última invitada especial de la velada. Juntas presentaron al público “El ojo alegre”, una colaboración inédita que ambas artistas lanzarán próximamente en plataformas digitales y que desató la euforia de los presentes.

Visiblemente conmovida, Lucero agradeció la invitación y dedicó unas palabras de reconocimiento a la anfitriona frente al público capitalino:

Es una noche tan especial y estoy tan agradecida contigo porque tenemos una canción juntitas. Y qué bonito compartirlo en este momento tan especial. Gracias a todos por acompañar a esta princesa”.

Majo Aguilar conquista su primer Auditorio Nacional junto a Lucero como invitada sorpresa Instagram

Todos los invitados de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional

Además de la "Novia de América", Majo Aguilar estuvo cobijada por un diverso desfile de figuras de la escena musical mexicana que se sumaron para celebrar su debut en el recinto. Entre los duetos más aplaudidos destacaron:

Julieta Venegas, con quien interpretó el clásico “Como la flor” y quien le auguró: “Este es el primero de muchos, de miles”.

con quien interpretó el clásico “Como la flor” y quien le auguró: “Este es el primero de muchos, de miles”. Mariana Seoane, con quien unió su voz en el tema “Gana la que pierde”.

con quien unió su voz en el tema “Gana la que pierde”. Chetes y Zemmoa, quienes también subieron a la tarima para aportar sus propios matices a la fiesta ranchera.

Majo Aguilar conquista su primer Auditorio Nacional junto a Lucero como invitada sorpresa Instagram

El álbum Caprichos y una ovación a capella

La jornada arrancó pasadas las 20:40 horas, cuando la intérprete apareció ataviada con pantalón de mariachi, camisa y botas para abrir con “Cuéntame” y “Se me olvidó otra vez”.

A pesar de llevar uno de los apellidos más emblemáticos del regional mexicano como nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Majo apostó por forjar su propio camino dejando de lado los clásicos familiares para centrarse en su catálogo y en joyas de la música popular como “Échame a mí la culpa”, “Acá entre nos”, “Costumbres” y “Así fue”.

El recital sirvió también para celebrar el lanzamiento de Caprichos, su quinto álbum de estudio recién estrenado, del cual sonaron temas propios como “No vuelvas” y “Vete”. Sin embargo, el instante de mayor conexión íntima ocurrió cuando Majo Aguilar interpretó “Paloma negra” completamente a capella, provocando que los 9 mil asistentes se pusieran de pie para brindarle una prolongada ovación.