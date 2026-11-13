¿De quién es hija Majo Aguilar? Ellos son los padres de la intérprete de regional mexicano

La música regional mexicana lleva varias generaciones conquistando escenarios y una de las familias que ha mantenido viva esta tradición es la dinastía Aguilar. Aunque nombres como Pepe, Ángela y Leonardo suelen acaparar los reflectores, existe otra integrante que ha construido su propio camino dentro de la industria: Majo Aguilar.

Pero ¿quiénes son sus padres y cómo comenzó su historia dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano?

¿Quiénes son los padres de Majo Aguilar?

Majo Aguilar, cuyo nombre completo es María José Aguilar Carrillo, es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo. Su padre es cantante y actor mexicano, además de ser el hijo mayor de dos figuras emblemáticas de la música ranchera y el cine nacional: Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

La intérprete de 'No voy a llorar' es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo, y nieta de dos leyendas de la música ranchera. IG majo__aguilar

Por parte de su madre, Majo también tiene una conexión con el mundo artístico. Susana Carrillo se ha dedicado a la danza y la coreografía, y conoció a Antonio Aguilar Jr. mientras participaba en los espectáculos musicales y ecuestres de la familia.

La cantante nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México y tiene una hermana gemela, Flor Susana Aguilar. También cuenta con dos medias hermanas, Mariana y Constanza.

Aunque su apellido la vincula directamente con una de las familias más importantes de la música mexicana, Majo ha buscado desarrollar una identidad propia, explorando distintos géneros y construyendo una relación cercana con el público a través de sus canciones.

Susana Carrillo, madre de Majo Aguilar, también tiene una trayectoria en el mundo artístico como bailarina y coreógrafa. IG majo__aguilar

¿Qué parentesco tiene Majo Aguilar con Flor Silvestre y Antonio Aguilar?

La herencia musical de Majo tiene dos nombres fundamentales: Antonio Aguilar y Flor Silvestre, sus abuelos paternos.

Ambos fueron figuras destacadas de la canción ranchera y del cine mexicano. Antonio Aguilar se convirtió en uno de los grandes representantes de la música tradicional, mientras que Flor Silvestre conquistó al público con su voz y su participación en películas de la Época de Oro.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar fueron los abuelos de Majo, quien desde adolescente mostró interés por seguir sus pasos en la música. Captura de pantalla

¿Cómo comenzó la carrera musical de Majo Aguilar?

Desde pequeña, Majo estuvo rodeada de recuerdos y referencias de sus abuelos, aunque su acercamiento profesional a la música ocurrió hasta después de cumplir la mayoría de edad.

En 2009, cuando tenía 15 años, apareció públicamente junto a su hermana gemela en el programa Don Francisco presenta. La presentación fue especial porque su abuela Flor Silvestre las acompañó y ambas interpretaron canciones como 'La basurita' y 'Celosa', dos temas asociados con el repertorio de la cantante.

De sus primeras presentaciones junto a su abuela Flor Silvestre a las nominaciones al Latin Grammy, así ha evolucionado la carrera de Majo Aguilar. IG majo__aguilar

Sin embargo, su padre decidió que no comenzara una carrera profesional hasta que fuera mayor de edad. En una entrevista, Majo explicó que Antonio Aguilar Jr. quería que disfrutara su infancia y tuviera la oportunidad de decidir qué hacer con su vida cuando creciera.

Aunque en aquel momento la espera le parecía difícil, con los años entendió que aquella decisión le permitió desarrollar su personalidad lejos de las exigencias de la industria musical.

¿Majo Aguilar ha cantado con Ángela Aguilar?

El debut profesional de Majo llegó en 2015, cuando colaboró con sus primos Ángela y Leonardo Aguilar en una versión de 'Lo busqué', canción escrita por Ana Bárbara.

Su debut profesional llegó en 2015 junto a sus primos Ángela y Leonardo Aguilar; desde entonces, ha trabajado para construir una identidad musical independiente. IG majo__aguilar

Después comenzó a trabajar en su carrera como solista y lanzó proyectos que le permitieron rendir homenaje a sus abuelos. En 2017 presentó Tributo, un material en el que interpretó canciones emblemáticas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, además de incluir composiciones propias.

Con el paso del tiempo, la cantante amplió su repertorio con rancheras, mariachi, cumbia y pop, demostrando que su propuesta musical no se limita a reproducir el estilo de su familia.

Entre sus canciones destacan 'No voy a llorar', 'Triste recuerdo', 'Cielo rojo' y 'Un beso a medias', colaboración en la que participaron Vicente Fernández Jr. y El Bebeto.

Su trabajo también le ha permitido obtener reconocimiento internacional. Majo recibió nominaciones al Latin Grammy en 2022 y 2023 en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi.

¿Majo Aguilar y Ángela Aguilar son primas?

Majo y Ángela Aguilar son primas hermanas. La relación familiar se explica porque Pepe Aguilar, padre de Ángela, es hermano de Antonio Aguilar Jr.

Con álbumes como Mi Herencia, Mi Sangre y Se Canta Con el Corazón, Majo Aguilar ha rendido homenaje a sus raíces sin renunciar a su estilo. IG majo__aguilar

Aunque ambas comparten una tradición musical, sus carreras han tomado caminos distintos. Majo ha explorado sonidos que van de la ranchera a la cumbia, mientras que Ángela ha desarrollado su propio repertorio dentro del regional mexicano.

En distintas ocasiones, Majo ha hablado sobre las diferencias de pensamiento que existen dentro de su familia. Incluso se ha definido como la 'oveja negra' por tener posturas distintas a las de algunos de sus familiares, aunque ha señalado que respeta sus opiniones.