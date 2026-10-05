Majo Aguilar llegará al Auditorio Nacional con muchísimos amigos y valentía

Majo Aguilar ofreció una conferencia de prensa previa a su presentación del próximo 13 de noviembre en el Auditorio Nacional, escenario al que llegará por primera vez en solitario, donde consolidará la evolución de su carrera, su conexión con el público y, sobre todo, demostrará el profundo respeto que le tiene a la música mexicana.

“En esta ocasión nos va a acompañar para bailar con mariachi, con banda y dejarlo ser. A mí me gusta mucho que nos dejemos ser, que gocemos y no pensemos tanto las cosas”, señaló.

Al hacer un repaso de su trayectoria, la intérprete recordó que su proyecto ha crecido paso a paso, desde cantar en foros pequeños para 200 personas y recorrer escenarios en diferentes pueblos de México, hasta colocarse hoy en la cima de la música regional.

Al ser cuestionada sobre qué le diría a la niña que soñaba con llegar a este momento, la artista mostró una profunda emotividad:

Le diría: 'Estoy superorgullosa de ti, de que estés cumpliendo tu sueño, de que nunca has parado y de que vas por la música con tanto amor'. Para mí esto es una locura. Cuando estaba haciendo el setlist y puse 'Auditorio Nacional', me cayó el veinte de que ya es verdad, no es sólo un aluciné de cuando pasaba por aquí. Para mí esto es maravilloso”, mencionó.

Majo reveló que estrenará nuevos vestuarios diseñados especialmente para la ocasión, además de contar con la participación de mariachi, banda y una amplia lista de invitados especiales de diversos géneros.

La cantante dio una conferencia para promover su próximo show y hablar de su nuevo sencillo. Luis Gutiérrez

Mi hermana bromeaba conmigo diciendo que casi es 'Majo & Friends' porque son muchos los que aceptaron acompañarme en esta fecha tan importante”, dijo.

Respecto a su legado familiar, siendo nieta de leyendas como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Majo enfatizó que el homenaje a sus raíces ocurre de manera natural en cada presentación a través de temas como Cielo rojo, Triste recuerdo y Puño de tierra:

A mi abuelo le rescato su humildad y su pasión por los animales y la música. Me gusta pensar que estarían contentos y orgullosos porque lo que hago es desde el corazón y con mucho respeto hacia el público”, expresó.

Tras presentar su más reciente sencillo Por debajo de la mesa, tema emblemático de Armando Manzanero popularizado por Luis Miguel, Majo explicó que dicho tema forma parte de su nueva producción Caprichos, un proyecto donde se dio la libertad de grabar temas que han marcado su vida antes de lanzar su próximo álbum de canciones inéditas.

Majo Aguilar fue nominada a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, además de contar con dos nominaciones en los Premios HEAT 2026 como Mejor Artista Regional Mexicano y Mejor Artista Región Norte.

También acaba de cantar un corrido para Digger. Luis Gutiérrez

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