Madre de Meghan Markle habría ayudado al FBI a identificar a Thomas Markle en fotografías

Doria Ragland, madre de Meghan Markle, habría colaborado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para identificar a su exesposo, Thomas Markle, en fotografías obtenidas durante una investigación federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con información publicada por la revista People, Ragland, de 70 años, ayudó a los investigadores a reconocer a Thomas Markle, de 82 años, en algunas de las imágenes recuperadas por las autoridades durante los registros de dos unidades de almacenamiento en Los Ángeles, California.

La colaboración de la madre de la duquesa de Sussex se habría producido después de que las autoridades estadounidenses iniciaran una investigación contra su antiguo esposo, quien fue arrestado por agentes del FBI en Florida el viernes 6 de noviembre.

Según reportó The Sun, citado por People, a Ragland le mostraron versiones censuradas de las fotografías para que pudiera ayudar a identificar al hombre que aparecía en ellas.

La denuncia federal señala que un testigo que conocía a Thomas Markle desde hacía varias décadas lo identificó en dos fotografías. Sin embargo, el documento judicial disponible públicamente no revela la identidad de esa persona.

Cerca de 7 mil 500 fotografías y un video fueron recuperados de dispositivos electrónicos relacionados con el padre de Meghan Markle, según autoridades filipinas. Captura de pantalla

¿Por qué arrestaron al padre de Meghan Markle?

Thomas Markle fue detenido el pasado 6 de noviembre en Lakeland, Florida, acusado de un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación permitió localizar dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles que el padre de Meghan Markle había rentado durante casi dos décadas.

Los agentes del FBI realizaron registros autorizados judicialmente y aseguraron aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían material sospechoso de abuso sexual infantil.

La denuncia penal sostiene que algunas de las fotografías recuperadas mostraban a un hombre adulto identificado por un testigo como Thomas Markle en compañía de menores de edad.

Thomas Markle fue denunciado por presuntamente tener imágenes ilícitas Grosby Group

Las autoridades también señalaron que la investigación comenzó después de recibir información sobre la posible existencia de este material entre las pertenencias de Markle en Filipinas.

Por el momento, el padre de Meghan enfrenta un cargo federal. De ser declarado culpable, podría recibir una sentencia máxima de 20 años de prisión.

Meghan Markle también estaría dispuesta a colaborar con las autoridades

La investigación también ha vuelto a colocar a Meghan Markle en el centro de la atención mediática, debido al distanciamiento que mantiene con su padre desde hace varios años.

Según People, la duquesa de Sussex estaría dispuesta a colaborar con el FBI y cualquier otra autoridad que investigue a Thomas Markle.

La publicación señala que Meghan no mantiene actualmente una relación con su padre y que estaría dispuesta a proporcionar información que pudiera resultar útil para las investigaciones.

Anteriormente, la esposa del príncipe Harry había expresado su preocupación por las acusaciones relacionadas con su padre.

En declaraciones recogidas por People, la duquesa aseguró sentirse profundamente afectada por la situación y recordó que había tenido conocimiento de señalamientos preocupantes desde años atrás.

También hizo referencia a una carta recibida por la Policía Metropolitana de Londres en 2018, en la que se mencionaban acusaciones contra Thomas Markle.

¿Qué relación tienen Doria Ragland y Thomas Markle?

Doria Ragland y Thomas Markle se casaron en 1979 y tuvieron a su hija Meghan en 1981. Sin embargo, la pareja se separó en 1987, cuando la futura duquesa de Sussex todavía era una niña.

A diferencia de Thomas, quien trabajó durante años en la industria televisiva como director de iluminación, Doria desarrolló una trayectoria profesional como trabajadora social.

Con el paso del tiempo, Meghan mantuvo una relación cercana con su madre, quien incluso la acompañó durante algunos de los acontecimientos más importantes de su vida pública, incluida su boda con el príncipe Harry en 2018.

Por otro lado, la relación entre la duquesa y su padre se deterioró antes de su matrimonio con el integrante de la familia real británica, cuando Thomas Markle quedó involucrado en una controversia por fotografías preparadas para la prensa.

Doria Ragland, madre de Meghan Markle, fue vista el viernes por la mañana a las afueras de su domicilio en Los Ángeles Grosby Group

Desde entonces, ambos han mantenido una relación distante y la comunicación entre ellos ha sido limitada.

¿Qué pasará con Thomas Markle tras su detención?

Después de su arresto, Thomas Markle compareció ante un tribunal federal en Tampa, Florida, el 6 de noviembre. Durante esa primera audiencia no se registró una declaración formal sobre su culpabilidad.

Posteriormente, el juez ordenó su liberación bajo palabra, con condiciones que incluyen permanecer bajo detención domiciliaria y utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico.

El procedimiento judicial continuará en California, donde se presentarán los cargos correspondientes. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para su próxima comparecencia.

bgpa