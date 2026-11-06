Arrestan al padre de Meghan Markle en Florida; investigan presunto material de abuso sexual infantil

Thomas Wayne Markle, de 82 años, fue arrestado en Lakeland por agentes del FBI tras ser formalmente imputado en un tribunal federal por posesión de material de abuso sexual infantil. Las autoridades localizaron imágenes y archivos explícitos en dos trasteros que el acusado mantenía alquilados en Los Ángeles desde 2008.

Las pruebas incautadas incluyen fotografías en las que el propio Markle aparece presuntamente junto a niñas en distintos grados de desnudez, así como imágenes tomadas en establecimientos hoteleros de Filipinas. De ser hallado culpable en el proceso que se instruye en Tampa, el acusado se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión federal.

El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", declaró el primer fiscal adjunto de EU, Bill Essayli.

Estas acusaciones son sumamente graves y procesaremos al señor Markle con todo el peso de la ley federal"

El director del FBI, Kash Patel, enfatizó la firmeza de la actuación policial en este caso tras la coordinación entre diversas oficinas y agregados internacionales.

El Sr. Markle presuntamente tenía como objetivo a niños inocentes y buscaba robarles su inocencia mediante sus acciones criminales. Este FBI utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a los niños inocentes; ningún depredador que ataque a menores encontrará refugio seguro en este país ni en ningún otro lugar donde intente esconderse".

Asimismo, el subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy, hizo un llamado a la colaboración ciudadana.

Este caso subraya la importancia de la participación ciudadana, incluso de familiares o amigos cercanos, para que estén alerta y denuncien cualquier información que tengan sobre personas que sospechen que puedan estar abusando y explotando a nuestros niños", señaló.

Filipinas no descarta investigar a Thomas Markle Jr.

Las autoridades de Filipinas confirmaron que no descartan investigar a Thomas Markle Jr. al considerarlo una "persona de interés" en el caso de pornografía infantil abierto contra su padre tras el hallazgo de miles de archivos de abuso sexual de menores en la vivienda que este último ocupaba en la provincia de Cebú.

Hay indicios que apuntan a que el hijo también está involucrado en el delito", afirmó el secretario de Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, durante una rueda de prensa.

Remulla aclaró que por el momento "no se le considera sospechoso" en sentido formal, pero advirtió que "acusar únicamente al padre es sólo la mitad del trabajo policial".

A pesar de que el propio Markle Jr., de 60 años, entregó los dispositivos a las autoridades a finales de octubre, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis.

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) cuenta con testimonios de varios testigos que aseguran haber visto la entrada de menores a la residencia, desde la cual "se veían aros de luz", instrumental habitual para la producción y grabación de video.

El secretario de Interior, quien tuvo acceso directo al material confiscado, reveló que los peritos informáticos han recuperado hasta la fecha cerca de 7,500 fotografías y un video que involucran a niños y niñas de ascendencias asiática, latina y europea, con edades estimadas entre los 10 y 11 años.

Es algo que no te puedes quitar de la cabeza después de haberlo visto", lamentó

Remulla, calificando las imágenes como "una de las muestras más deplorables de impunidad frente a la actividad sexual" que ha presenciado en su carrera y describiendo el contenido como "verdaderamente perturbador".

La PNP centra ahora sus esfuerzos en determinar la propiedad legal y el uso de los equipos hallados.