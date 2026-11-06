¿Qué se encontró? Las impactantes imágenes que provocaron la detención de Thomas Markle

La investigación que durante semanas mantuvo bajo escrutinio a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, dio un giro decisivo este viernes 6 de noviembre, luego de que agentes del FBI lo detuvieran en Florida, Estados Unidos, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Las fotografías que desataron la investigación contra el padre de Meghan Markle

El arresto, ocurrido en la residencia para adultos mayores donde vive desde hace algunos meses, se produjo después de una serie de inquietantes hallazgos en propiedades y espacios de almacenamiento relacionados con él en México y Filipinas.

Thomas Markle rechazó los señalamientos de su hijo y calificó las acusaciones como mentiras, mientras las autoridades continúan investigando el caso.. | Grosby

El caso ha generado conmoción internacional no solamente por la gravedad de las acusaciones, sino también por los detalles que han comenzado a conocerse sobre los objetos, fotografías y dispositivos electrónicos recuperados durante las investigaciones.

Entre ellos figuran miles de archivos digitales, fotografías impresas, cintas de video, libros y discos duros cuyo contenido ahora forma parte de las indagatorias de las autoridades.

Thomas, de 82 años, permanece distanciado de su hija desde hace varios años y ha rechazado categóricamente las acusaciones. Sin embargo, los descubrimientos reportados por distintos medios y la intervención de las autoridades en dos países llevaron el caso a una nueva dimensión.

¿Qué encontraron en las propiedades de Thomas Markle?

Uno de los primeros descubrimientos ocurrió en Cebú, Filipinas, donde Thomas Markle vivió hasta hace algunos meses. De acuerdo con las versiones difundidas por The Sun, su hijo, Thomas Markle Jr., de 60 años, habría encontrado cientos, posiblemente miles, de imágenes perturbadoras entre las pertenencias de su padre, guardadas en cajas y dispositivos electrónicos.

Cerca de 7 mil 500 fotografías y un video fueron recuperados de dispositivos electrónicos relacionados con el padre de Meghan Markle, según autoridades filipinas. Captura de pantalla dailymail

El hallazgo habría incluido fotografías y videos de presuntos abusos sexuales contra menores. Tras descubrir el material, Thomas Jr. decidió acudir a las autoridades filipinas para denunciar a su padre y entregar los dispositivos que contenían los archivos.

El secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, informó posteriormente que los investigadores recuperaron aproximadamente 7 mil 500 fotografías y un video. Según sus declaraciones, el material mostraría a niños y niñas de distintas procedencias, algunos de entre 10 y 11 años.

El funcionario calificó el contenido como profundamente perturbador y explicó que los archivos fueron encontrados en distintos dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono móvil y componentes de una computadora.

Un depósito de almacenamiento en Rosarito, México, contenía fotografías, libros, cintas de video y dispositivos electrónicos que despertaron sospechas. Captura de pantalla dailymail

La Policía Nacional de Filipinas confirmó que, durante el análisis forense preliminar, identificó archivos relacionados con presunto material de abuso y explotación sexual infantil.

Las autoridades precisaron que la investigación continuaría para determinar el origen de los archivos, quiénes eran sus propietarios y las posibles responsabilidades penales.

Las inquietantes imágenes encontradas en el depósito de Thomas Markle en México

A las investigaciones en Filipinas se sumó otro descubrimiento que habría resultado determinante para la intervención de las autoridades estadounidenses.

Entre los objetos encontrados en México había más de 50 cintas de video, siete discos duros, memorias USB y publicaciones con imágenes de menores. Captura de pantalla dailymail

El Daily Mail informó que encontró un depósito de almacenamiento que Thomas Markle había alquilado cerca de su antigua vivienda en Rosarito, Baja California. El espacio, que habría permanecido abandonado durante aproximadamente dos años, contenía alrededor de 20 cajas con pertenencias personales y materiales que despertaron preocupación.

Entre los objetos descritos por el periódico se encontraban fotografías impresas en blanco y negro, algunas de mujeres asiáticas desnudas, además de imágenes de una mujer acompañada por un hombre con características físicas similares a las de Thomas Markle. En una de las fotografías, el hombre aparece sentado sobre una cama de hotel junto a ella.

El mismo medio señaló que otras imágenes mostraban a la mujer desnuda en la habitación. No obstante, no se estableció que las personas retratadas fueran menores de edad ni que las fotografías, por sí mismas, acreditaran la comisión de un delito.

En una de las fotografías, el hombre aparece sentado sobre una cama de hotel junto a una mujer más joven Captura de pantalla dailymail

El inventario también incluía más de 50 cintas de video con títulos como Manila Nites y Boys – Brother and Sister – Russian XX, así como libros relacionados con sexualidad, publicaciones con imágenes de menores y material fotográfico de distintas épocas.

Entre los títulos mencionados figuraban Young Aphrodites, Victorian Children, Hollywood Lolitas y The Invisible Children. También se reportó el hallazgo de siete discos duros, cuatro memorias USB, cámaras digitales, una computadora antigua y un plato de papel con la expresión «Dark Web» escrita con tinta roja, acompañada de direcciones de internet.

El contenido de los dispositivos electrónicos todavía tendría que ser examinado por especialistas para establecer si existen archivos ilícitos y determinar su procedencia.

Las autoridades mexicanas realizaron un operativo en un trastero que Thomas Markle habría alquilado cerca de su antigua vivienda en Baja California. Captura de pantalla dailymail

El 31 de octubre, autoridades mexicanas realizaron un operativo en el depósito de Rosarito. En la intervención participaron elementos de la Guardia Nacional, investigadores de delitos sexuales y especialistas en informática forense, quienes revisaron y aseguraron distintos objetos para continuar con las investigaciones.

Así fue la detención de Thomas Markle en Florida

La acumulación de hallazgos en México y Filipinas derivó en la intervención del FBI. De acuerdo con los reportes publicados por Daily Mail, TMZ y otros medios estadounidenses, agentes federales acudieron el viernes por la mañana a Maravida Senior Living, una residencia especializada en el cuidado de adultos mayores ubicada en Lakeland, Florida.

La investigación que involucra a México, Filipinas y Estados Unidos también alcanzó a Thomas Markle Jr., quien fue considerado persona de interés, aunque no era señalado como sospechoso. Reuters

Thomas fue detenido y trasladado bajo custodia a Tampa. Debido a que tiene amputada la pierna izquierda y utiliza una silla de ruedas, su condición física también llamó la atención durante el operativo.

El arresto se relaciona con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Hasta el momento de los reportes, no se habían detallado públicamente todos los cargos federales específicos que enfrentaría.

El caso también tiene un elemento adicional: Thomas Markle Jr. fue considerado persona de interés en la investigación filipina. El secretario Jonvic Remulla explicó que las autoridades también buscan esclarecer si el hijo tuvo algún tipo de participación en los hechos. Sin embargo, precisó que no era considerado sospechoso en ese momento.

Meghan Markle reacciona a las acusaciones contra su padre

La situación también ha vuelto a colocar a Meghan Markle en el centro de la conversación. La duquesa de Sussex expresó estar profundamente preocupada por la investigación y manifestó que sus pensamientos están con cualquier niño que pudiera haber resultado perjudicado. Asimismo, pidió que la prioridad sea proteger a los menores.

Meghan Markle expresó su preocupación por las acusaciones contra su padre y manifestó su solidaridad con cualquier menor que pudiera haber resultado perjudicado. | Grosby

La distancia entre padre e hija se remonta a 2018, cuando Thomas protagonizó una controversia por organizar fotografías con paparazzi antes de la boda de Meghan y el príncipe Harry. Desde entonces, la relación se deterioró y el padre de la duquesa no ha tenido contacto cercano con ella ni con sus nietos, Archie y Lilibet.

Meghan también ha explicado que recibió información preocupante sobre su padre años atrás, motivo por el que decidió mantenerlo alejado de sus hijos. Por ahora, la situación legal de Thomas Markle permanece bajo escrutinio y las acusaciones deberán esclarecerse mediante los procedimientos correspondientes.