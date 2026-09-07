Circula polémico video de Gala Montes antes de entrar a La Casa de los Famosos: “Al hoyo juntos”

Un polémico video de Gala Montes fue publicado en redes sociales por su amigo y a quien dejó a cargo de sus redes sociales, mientras se encuentra en La Casa de los Famosos México 2026.

Gala Montes regresó al reality después de su participación en la segunda temporada. Su incorporación ocurrió de manera inesperada durante la gala del domingo 6 de septiembre, luego de que Aldo Rendón abandonó la competencia por problemas de salud.

La llegada de la actriz y cantante al programa inmediatamente causó revuelo, especialmente después de sus últimas apariciones que causaron gran polémica debido a conflictos familiares y críticas a algunas personalidades del espectáculo que causaron reacciones no precisamente buenas.

A ello se suma la confesión de Gala sobre su consumo de marihuana. En una reciente entrevista acusó discriminación por parte de una vecina que le reclamó e insultó por consumir cannabis dentro de su departamento.

Video de Gala Montes antes de entrar a La Casa de los Famosos

Gala Montes, actriz. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

El actor y creador de contenido Orlando Santana, amigo de Gala Montes, publicó en sus redes sociales un video en donde se ve junto a la cantante al interior de un vehículo.

El video fue publicado el mismo día del ingreso de Gala Montes y generó bastante polémica debido a que se ve a la actriz con la misma vestimenta con la que entró al reality.

Lo anterior no fue todo lo que llamó la atención del clip, sino lo que elevó la controversia fue la forma en que se mostraron los ocupantes del vehículo, a quienes se les ve bebiendo y fumando mientras van circulando por una vía rápida.

Además Santana publicó un mensaje dedicado a Montes en donde dijo apoyarla pese a todo:

Y si nos toca irnos al hoyo juntos aquí está LA FAMILIA tú eres mi hermana y aquí estaré siempre para lo que tú decidas sea en los mejores o en los peores”.

Aunque hubo algunos mensajes de apoyo a Gala en el mismo clip, otros han cuestionado la forma en que ingresó a La Casa de los Famosos, aunque no se sabe con certeza cuándo fue grabado ese clip.

Por ahora, la coincidencia de la ropa que lleva puesta en el video difundido con la que entró al programa, es lo que hace pensar que fue previo a su entrada y que habría ingresado en forma inconveniente al reality, pero de eso, no hay nada oficial que pueda confirmarlo.

Gala Montes en la habitación Malibú

Durante las primeras horas en La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes ya ha dado bastante contenido.

En su primer encuentro con los habitantes rápidamente comenzó a integrarse a la convivencia y dejó claro que va por el triunfo.

Una de sus primeras declaraciones fue que había regresado porque considera que merece una segunda oportunidad y que quiere ganar esta vez. Incluso recordó su participación de 2024 y dijo que sentía que ella debió ganar aquella temporada, en la que terminó en tercer lugar.

Montes llegó con una actitud mucho más competitiva y adelantó que no entraría a pasar desapercibida. En los contenidos posteriores de la producción aseguró que pretende “sacudir” la casa, por lo que su llegada podría modificar las alianzas y estrategias de los habitantes.

Poco después de entrar comenzó a involucrarse en la dinámica de la casa y hasta se sometió a la decisión del público sobre dónde dormiría, quedando asignada a la habitación Malibu, en donde comparte cuarto con:

Mariana Ochoa

Massad Altamimi

Yahir

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

En tanto, en Tulum quedaron:

Gema Garoa

Karina Torres

Ese Pérez

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Reacciones tras la entrada de Gala al reality

Gala Montes, actriz. Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

La entrada de Gala al programa causó sorpresa tanto dentro como fuera del reality. Una de las voces que se posicionó rápidamente por este movimiento en La Casa de los Famosos fue el exparticipante Poncho De Nigris.

El actor y empresario cuestionó que la actriz decidiera volver al programa, tomando en cuenta el momento personal que ha atravesado.

Sus comentarios provocaron opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios coincidieron con él, otros defendieron la decisión de Gala de regresar a la competencia.

¿Por qué es famosa Gala Montes?

Gala Montes es famosa principalmente por su trayectoria como actriz desde niña y, posteriormente, por su participación en realities y por su carrera como cantante.

Su reconocimiento comenzó a crecer con papeles en producciones como El Señor de los Cielos, donde interpretó a Luz Marina Casillas. También participó en telenovelas como La mexicana y el güero, Diseñando tu amor y Vivir de amor, además de otros proyectos de televisión y cine.

Sin embargo, su popularidad aumentó considerablemente en 2024, cuando participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Como integrante del Cuarto Mar, se convirtió en una de las participantes más comentadas y terminó en tercer lugar, detrás de Karime Pindter y Mario Bezares.

Además de la actuación, Gala ha desarrollado una faceta como cantante y ha llamado la atención por hablar públicamente sobre aspectos de su vida personal y familiar.