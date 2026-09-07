El duro mensaje de Gala Montes previo a su entrada a La Casa de los Famosos: “Necesito pedir ayuda”

Gala Montes entró a La Casa de los Famosos México 2026 después de la salida de Aldo Rendón por temas de salud; el mensaje que dejó en sus redes sociales previo a su ingreso está teniendo gran eco entre los internautas.

La entrada de la actriz y cantante mexicana al programa que se transmite 24/7 causó gran sorpresa, puesto que durante su permanencia en la segunda temporada del mismo reality se caracterizó por su personalidad directa y, la confrontación con Adrián Marcelo, terminó por ser de lo más comentado en la competencia.

Con ese antecedente, Montes ahora forma parte de la cuarta temporada de La Casa, esperando que su participación sea destacable en el proyecto, ya que, de manera insistente hasta los propios conductores han hecho ver a los participantes que el reality se ha convertido en algo aburrido para el público.

Mensaje de Gala Montes previo a su entrada a La Casa de los Famosos

Gala Montes entró a La Casa de los Famosos México 2026. @galamontes

En sus redes sociales oficiales, la actriz, que inició con su carrera desde que tenía apenas seis años, dejó un duro mensaje que ya está resonando entre sus seguidores.

En la publicación, Gala Montes informó que ya no podía y que estaba rota, necesitando así tiempo para alejarse de las redes sociales.

La actriz confesó que necesitaba pedir ayuda y volver a ser ella misma:

Mi señora tenía razón, necesito pedir ayuda necesito volver a mí. A Dios”.

En tanto, anunció que su equipo sacará su nuevo álbum y que espera en 2027 lanzar otro titulado “Nirvana”.

En esta línea, informó que su intención es crear una organización sin fines de lucro para ayudar a niños actores y niños de México en situación de adicciones y de calle.

Por eso hago todo eso y ya estoy dispuesta a todo, a armar un ejército, pero antes internarme. Para poder ayudar a los otros necesito salvarme a mí. Nadie viene a salvarte”, enfatizó en el post.

Asimismo, dejó claro que el nuevo álbum es para su sobrina Alabama y recordó algunos días en los que fueron felices bailando.

Te amo y sé que algún día entenderás todo con este disco xq te dejo muchos pedazos de mi alma y mis vivencias que no quiero que tú repitas”, escribió.

¿Problema de adicciones?

La actriz ha sido blanco de críticas durante los últimos meses debido a publicaciones y entrevistas en donde aparecía de forma irreverente y extraña.

El consumo de marihuana de la actriz no solo es un rumor, ella misma ha hablado públicamente de ello.

En agosto de 2025, después de su pelea de box contra Alana Flores, la actriz contó que había atravesado meses complicados y que, debido a situaciones personales, ansiedad y depresión, terminó “enganchándose” con la marihuana.

En días pasados, Montes volvió a reconocer que fuma marihuana. Durante una entrevista dijo haber sufrido discriminación por una vecina que le reclamó e insultó por consumir cannabis dentro de su departamento.

Gala Montes entró a La Casa de los Famosos México 2026. @galamontes

Con este precedente, muchos han cuestionado el ingreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos, uno de ello, el mismo Poncho de Nigris quien también ya pasó por el reality.

En una publicación, el actor y empresario señaló que Gala no estaba pasando por un buen momento y que era peligroso que la expusieran así en el reality.

Hay que ser más empáticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla”, refirió.

También dijo que a la actriz se le veía mal y que no debería estar encerrada en ese estado: “Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating”, dijo.

Conflictos familiares con Crista Montes y Beba

En los últimos meses, Gala Montes ha vuelto a estar en el centro de la atención por los conflictos que mantiene con su familia, especialmente con su madre, Crista Montes, y su hermana mayor, Krista “Beba” Montes. La relación con su madre está distanciada desde hace varios años, después de que ambas protagonizaran fuertes desencuentros y se hicieran acusaciones relacionadas con cuestiones económicas y personales. Aunque Gala ha dicho que logró perdonar a su madre, también ha dejado claro que prefiere mantenerla alejada de su vida. Crista, por su parte, ha expresado públicamente que no está dispuesta a reconciliarse con su hija.

Más recientemente, la actriz también se distanció de su hermana Beba. El conflicto habría comenzado a raíz de diferencias relacionadas con el cumpleaños de su sobrina Alabama. Gala quería organizar una celebración e invitar a personas cercanas a la menor, incluido su padre, pero Beba se habría opuesto debido a la relación que mantiene con él y a acusaciones que ha hecho públicamente en su contra. La situación terminó provocando un nuevo enfrentamiento familiar y Gala aseguró que su hermana incluso la bloqueó.

El distanciamiento también afectó la relación que Gala mantenía con Alabama, su sobrina de 11 años, con quien era muy cercana. A principios de septiembre, la actriz compartió un mensaje dirigido a la menor en el que lamentó no poder verla y expresó lo doloroso que ha sido para ella esta separación. De acuerdo con lo que ha trascendido, Beba habría decidido limitar el contacto entre ambas debido a las diferencias que mantiene actualmente con su hermana.

A estos problemas familiares se han sumado otras polémicas protagonizadas por Gala durante este año, principalmente a través de redes sociales. La actriz ha tenido enfrentamientos con algunas figuras del espectáculo y también ha recibido críticas por algunos de sus comentarios.