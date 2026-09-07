Frentes Políticos / 7 de septiembre de 2026

1. Facturas propias. La presidenta Claudia Sheinbaum no tendría por qué resolver en un mitin lo que la gobernadora Indira Vizcaíno no ha sabido atender en Colima. Los salineros, pescadores y ambientalistas llevan tiempo reclamando diálogo y respuestas por la ampliación del Puerto Nuevo de Manzanillo y sus posibles impactos en la Laguna de Cuyutlán. Sheinbaum ofreció escucharlos al final; los inconformes entregaron su pliego a personal de Presidencia. El problema es que la protesta llegó hasta Palacio Nacional porque en Colima no encontraron interlocución. Gobernadora, las facturas locales son... locales.

2. Limpiando terreno. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, reporta otro golpe a la producción de drogas sintéticas, pues Defensa, Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con autoridades de Guerrero y agencias de Estados Unidos, desmantelaron tres narcolaboratorios en Coahuayutla y Zirándaro. Fueron aseguradas más de 7.8 toneladas y unos 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores y equipo industrial. Para Evelyn Salgado, la gobernadora, la coordinación federal representa un respaldo importante en una zona serrana donde el crimen busca esconder su capacidad operativa. Se les acabó.

3. Titánico. Quintana Roo enfrenta una batalla que no se gana con buenos deseos ni con intenciones que se quedan a medias. El problema es real y lo genera la propia naturaleza. En 2026, Cancún ya superó las 98 mil toneladas de sargazo retiradas, más de 27 mil sólo durante el verano. El gobierno de Mara Lezama mantiene cuadrillas diarias y coordinación con la Marina para contener una llegada que golpea playas y turismo. Delfines, Coral y Chac Mool han sido las playas más afectadas, pero la limpieza no se detiene. En el Caribe mexicano, cuidar el destino es defender empleos y economía. El sargazo llega por toneladas; la respuesta, también.

4. Rumbo. El cuarto informe del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, no sólo fue una rendición de cuentas, sino la muestra de consolidación de acciones en lo que va de su mandato. Para los dos años siguientes, hizo anuncios en materia de infraestructura carretera y de conectividad terrestre para responder a una necesidad desatendida por años. Y en lo político, la asistencia de los liderazgos estatales de Acción Nacional, del PRD, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PVEM y del morenismo dieron testimonio del empuje de Menchaca como un gobernante respetuoso de la pluralidad y, lo más importante, que mantiene un gobierno incluyente, dato que no es menor.

5. Poder de convocatoria. Durante un encuentro con trabajadores en Ixtapaluca, Estado de México, Pedro Haces Barba, presidente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal de Morena, anunció que la organización sindical buscará impulsar candidaturas en las 32 entidades del país. Haces Barba los convocó a participar en la vida pública. “Me la voy a jugar con ustedes”, expresó. Al encuentro asistieron Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; Higinio Martínez, presidente del Senado; entre otros, así como una base trabajadora de más de 10 mil personas. Músculo, hay.