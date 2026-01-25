Madre de Gala Montes se niega a verla en la obra de teatro y envía fuerte mensaje

Crista Montes, madre de Gala Montes, celebró el momento profesional que atraviesa la actriz por su debut en Malinche, el musical, donde interpretará a uno de los personajes principales.

Si bien expresó satisfacción por el logro, también hizo alusión a los primeros años de la carrera de su hija, recordando que fue ella quien la acompañó y orientó en proyectos clave, etapa en la que fungió como su mánager.

mamá gala montes IG

Gala Montes hace su debut en "Malinche, el musical"

Hace unos días, Nacho Cano, productor de la puesta en escena, confirmó junto a Gala que será en mayo cuando la actriz se incorpore oficialmente al elenco para dar vida a la madre de Malinche.

Durante su encuentro con medios, Gala admitió que, aunque mantiene distancia con su madre, espera que esté bien y que pueda asistir a verla en Malinche, el musical.

“Sí, seguimos distanciadas, desafortunadamente, deseándole buenas vibras, trabajando por acá, (estoy) muy contenta, yo quisiera que (ella) viera ´La Malinche´”.

Crista explica por qué rechaza asistir y envía mensaje

Fue entonces cuando Crista Montes respondió públicamente a su hija a través de redes sociales, donde dejó claro que no tiene previsto asistir a la obra, aludiendo a razones personales vinculadas con su dignidad.

"Hija, querida Gala, no asistiré a tu obra y no es por falta de amor, o desinterés, ni porque no desee verte brillar, no voy por dignidad", dijo.

Mamá Gala Montes

La madre de la actriz explicó que, hasta antes de la participación de Gala en la segunda temporada de La casa de los famosos México, ella continuaba desempeñándose como su mánager.

Desde su perspectiva, señaló que tuvo un papel activo en la selección de proyectos que contribuyeron al crecimiento profesional de su hija, motivo por el cual decidió enviarle un mensaje al considerar que ese periodo de trabajo conjunto no debía pasar desapercibido.

"No niego tu talento, al contrario, lo reconozco y lo disfruto; eres talentosa, eres bella y mucho, eres luminosa, te veo y te admiro en la pantalla, en el escenario, en cada paso que das, pero no olvides que, a ese escenario al que hoy subes, existe porque antes hubo principios, esfuerzo y guía y esos principios te los di yo".

También señaló que, aunque Gala ha manifestado su rechazo a ser vinculada con ella debido a los conflictos que las separaron y a lo que describió como actitudes de ego, considera que es innegable que ambas comparten rasgos de carácter, los cuales atribuye a una herencia natural.