¿Qué le pasó realmente? La drástica razón que mantiene a la reina Margarita hospitalizada

La salud de la reina Margarita de Dinamarca vuelve a generar preocupación. A sus 86 años, la exsoberana danesa tuvo que ser ingresada nuevamente en el Rigshospitalet de Copenhague después de sentirse indispuesta.

¿Qué le pasó a la reina Margarita de Dinamarca?

Los estudios realizados tras su llegada al centro médico revelaron dos problemas que requieren atención: un nuevo hematoma en la zona de la cadera y un cuadro leve de deshidratación.

La exsoberana, de 86 años, permanece hospitalizada mientras los médicos tratan un hematoma y un cuadro de deshidratación leve. IG detdanskekongehus

La Casa Real danesa fue la encargada de comunicar la noticia y, aunque el ingreso ha despertado inquietud, también quiso transmitir tranquilidad.

De acuerdo con el palacio, ambas afecciones están siendo tratadas y Margarita se encuentra “de buen ánimo dadas las circunstancias”.

Los médicos han determinado que permanezca hospitalizada durante los próximos días para recibir tratamiento y mantenerse bajo observación.

Los problemas de salud de la reina Margarita en 2026

Este ingreso representa un nuevo capítulo en un año especialmente complicado para la salud de la reina Margarita. En mayo, la madre del rey Federico X tuvo que ser hospitalizada después de sufrir una angina de pecho que requirió una angioplastia.

Este es el tercer ingreso hospitalario de Margarita en 2026, un año especialmente complicado para su salud. IG detdanskekongehus

Permaneció varios días en el hospital antes de recibir el alta y comenzar su recuperación. Poco después, volvió a necesitar atención médica.

Una tomografía permitió detectar un problema relacionado con la zona de la cadera, donde se había formado un coágulo de sangre después de una caída previa. Aquella situación también obligó a mantenerla bajo vigilancia médica.

Aunque posteriormente retomó algunas de sus actividades, su regreso a la vida pública ha sido mucho más limitado. En junio, Margarita reapareció utilizando un andador durante la ceremonia de entrega del Premio Príncipe Enrique, una imagen que evidenció las dificultades que ha enfrentado durante su recuperación.

Un nuevo hematoma en la región de la cadera obligó a la reina Margarita a cancelar su viaje a Noruega. IG detdanskekongehus

Ahora, la aparición de un nuevo hematoma en la misma región vuelve a poner el foco en su estado físico y explica por qué los especialistas han optado por mantenerla ingresada.

Margarita cancela su viaje al funeral de Harald V

La hospitalización también provocó un cambio importante en los planes de la familia real danesa. Margarita tenía previsto viajar a Oslo para asistir este miércoles 9 de septiembre al funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, con quien mantenía una relación cercana.

La madre del rey Federico X no podrá acudir al funeral de Harald V debido a su reciente hospitalización. IG detdanskekongehus

Sin embargo, su estado de salud le impedirá acompañar a los demás miembros de la realeza europea en la ceremonia. En representación de Dinamarca estarán el rey Federico X, la reina Mary, el príncipe heredero Christian y la princesa Benedicta, hermana de Margarita.

El funeral reunirá a numerosas casas reales, entre ellas las de España, Bélgica, Países Bajos, Japón, Suecia e Islandia, convirtiéndose en uno de los grandes encuentros de la realeza europea de este año.

¿Cuál es el papel de la reina Margarita?

Aunque Margarita dejó el trono el 14 de enero de 2024, después de 52 años de reinado, continúa siendo reina y conserva determinadas funciones dentro de la familia real.

Tras abdicar en 2024, la reina Margarita mantiene algunos compromisos institucionales dentro de la familia real danesa. IG detdanskekongehus

Su abdicación estuvo relacionada con su edad y con las consecuencias de una compleja operación de espalda a la que se sometió en 2023.

Desde entonces, Federico X asumió la Corona y Margarita comenzó una nueva etapa con una agenda oficial mucho más reducida. Sin embargo, su presencia continúa teniendo un enorme peso simbólico dentro de la monarquía danesa.

Por ahora, el Palacio de Amalienborg no ha establecido una fecha definitiva para su alta. La institución ha señalado que permanecerá hospitalizada mientras los médicos evalúan su evolución y ajustan el tratamiento necesario.

La expectativa está puesta ahora en los próximos días y en una nueva actualización sobre el estado de salud de una de las figuras más queridas de la realeza danesa.