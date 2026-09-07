¡Todas las miradas sobre ella! Así fue el primer día de la princesa Leonor en la universidad publica

La princesa Leonor ha dado este lunes un paso significativo en su preparación como futura reina de España. Después de completar una intensa etapa de formación militar, la heredera de la Corona comenzó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

El look de la princesa Leonor para su primer día en la universidad pública

Su llegada se produjo poco antes de las nueve de la mañana, apenas unos minutos antes del comienzo de las clases.

Con vaqueros, camisa blanca y tenis, Leonor apostó por un look casual en su primer día de universidad. IG casareal.es

Lejos de los estilismos ceremoniales que suele llevar en sus actos oficiales, Leonor apareció con pantalones de mezclilla, camisa blanca, tenis y un gran bolso negro, proyectando una imagen mucho más cercana a la de cualquier otra estudiante.

Acompañada por responsables de la universidad, la princesa saludó al rector Ángel Arias, a la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y al decano de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Visiblemente sonriente, aseguró que llegaba con “muchas ganas” y expresó su ilusión por conocer a sus nuevos compañeros.

¿Cómo fue el primer día de universidad de la princesa Leonor?

Aunque la Casa del Rey buscó que la jornada transcurriera con la mayor normalidad posible, la presencia de Leonor convirtió inevitablemente el campus de Getafe en el centro de atención.

La Casa del Rey busca que la princesa tenga una experiencia universitaria lo más cercana posible a la de cualquier estudiante. IG casareal.es

Más de 50 medios siguieron su llegada hasta las inmediaciones del edificio donde se encuentra su aula, aunque la prensa no tuvo acceso al interior para proteger la privacidad de la heredera y del resto de estudiantes.

Curiosamente, el recibimiento del alumnado fue mucho más discreto de lo que podría imaginarse. Hubo algunos aplausos y comentarios aislados, pero no se produjo una gran concentración de estudiantes.

La intención de la institución es precisamente que, después del interés inicial, la princesa pueda integrarse progresivamente en la dinámica cotidiana del campus.

Para facilitarlo, la universidad ha recordado a profesores y alumnos las normas sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas. La idea es evitar fotografías o grabaciones que puedan interferir con el desarrollo normal de las clases.

Después de tres años de formación militar, Leonor se enfrenta ahora al desafío de integrarse en una universidad pública. IG casareal.es / Reuters

Con horarios que ocuparán buena parte de sus mañanas y un grupo reducido de estudiantes, la princesa tendrá la oportunidad de construir una rutina académica propia. Su primer día terminó con una sesión de bienvenida junto a sus compañeros, dirigida por Gema García Albacete, directora del grado.

¿Qué carrera va a estudiar la princesa Leonor?

La elección de la carrera tampoco es casual. Leonor estudiará Ciencias Políticas, una disciplina estrechamente relacionada con las responsabilidades que algún día asumirá como jefa del Estado.

La heredera al trono español estudiará Ciencias Políticas durante cuatro años en el campus de Getafe. IG casareal.es

Entre las primeras asignaturas de su calendario figuran Teoría del Derecho, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencia Política.

Su recorrido académico supone, además, una diferencia respecto al de su padre. Felipe VI estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente completó su preparación con formación económica y un máster en Relaciones Internacionales en Georgetown.

Leonor, en cambio, ha optado por concentrar su grado universitario en el ámbito político y social. La heredera accedió a la UC3M mediante el sistema de Early Admission, destinado también a estudiantes que han cursado Bachillerato en el extranjero.

Su incorporación ha generado debate, aunque la universidad insiste en que su matrícula y evaluación seguirán las reglas establecidas para el resto de los alumnos.