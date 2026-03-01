Madonna y Alberto Guerra se reencuentran en Milán; ¿la 'Reina del Pop' ignoró a Zuria Vega?

Madonna y Alberto Guerra protagonizaron uno de los momentos más comentados durante la reciente Semana de la Moda de Milán. La cantante y el actor coincidieron en el desfile de Dolce & Gabbana, firma con la que ambos han trabajado en distintos proyectos. El breve saludo entre ellos fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La Reina del Pop se acercó al famoso para saludarlo con un beso en la mejilla antes de ocupar su asiento. Alberto Guerra estaba acompañado por su esposa, la actriz Zuria Vega, quien permaneció en su lugar mientras observaba la escena. El detalle que más llamó la atención fue que la cantante no saludó a la actriz, lo que dio pie a diversas reacciones.

Madonna Instagram

Madonna y Alberto Guerra se reencuentran

Todo ocurrió previo al inicio formal del desfile. Madonna avanzó hacia su lugar, ubicado junto a Anna Wintour, editora en jefe de “Vogue” Estados Unidos. Antes de sentarse, hizo una pausa para dirigirse directamente a Alberto Guerra, quien se puso de pie al verla aproximarse.

Mientras tanto, Zuria Vega siguió el momento desde su asiento en primera fila. Aunque no hubo gestos ni declaraciones, el video fue suficiente para que el encuentro se volviera viral.

Captura de pantalla

El evento correspondió a la presentación de la colección femenina prêt-à-porter Otoño/Invierno 2026 de Dolce & Gabbana, realizada en el marco de la Semana de la Moda de Milán. Al concluir la pasarela, Madonna fue recibida por los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, con quienes intercambió saludos frente a los asistentes.

Redes reaccionan al saludo entre Alberto Guerra y Madonna

Por medio de redes sociales se han compartido varios videos del saludo entre los famosos y muchos internautas aseguraron que Madonna habría ignorado a Zuria Vega.

Captura de pantalla

“Qué incomodo que no salude a Zuria”.

“Su amigo personal”.

“La cara de su esposa”.

“Por educación Alberto debe decir ...mi esposa y Madonna al menos dar la mano”.

“Qué educación no saludar a su esposa”.

“Y a Zuria ni la peló”.

La relación profesional entre Madonna y Alberto Guerra

La conexión entre la artista y el actor se remonta a 2024. Ese año, Madonna vio a Alberto Guerra en la serie “Griselda”, producción de Netflix que despertó su interés. A partir de ese momento surgió una invitación para colaborar en una sesión fotográfica.

Dicha colaboración provocó especulaciones sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, el propio actor dejó claro en su momento que se trataba únicamente de un vínculo creativo y profesional. Con el paso del tiempo, ambos continuaron coincidiendo en distintos proyectos.

Madonna volvió a sacudir internet y esta vez lo hizo acompañada del actor mexicano Alberto Guerra. Dolce&Gabbana

Meses después de aquella primera colaboración, la relación laboral se fortaleció cuando Madonna invitó a Alberto Guerra a participar en su concierto en Ciudad de México. El actor formó parte del segmento “Ballroom”, espacio del espectáculo en el que la cantante solía sumar a alguna celebridad invitada.

Posteriormente, volvieron a trabajar juntos en la promoción de fragancias de Dolce & Gabbana.

Alberto Guerra y Madonna

El reciente reencuentro en Milán se suma así a una serie de apariciones públicas que han mantenido la atención sobre ambos. Aunque las imágenes del saludo generaron comentarios, hasta ahora no existe información que indique algo distinto a una relación profesional.

