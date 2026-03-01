Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas en concierto tras años de distanciamiento

Gloria Trevi y Mary Boquitas protagonizaron uno de los momentos más comentados del fin de semana durante el concierto que la cantante ofreció en el BMO Stadium de Los Ángeles. Lo que parecía una noche especial terminó convirtiéndose en un episodio que marcó un antes y un después en la historia de ambas artistas.

Ante miles de asistentes, el espectáculo tomó un giro inesperado cuando apareció en el escenario una figura ligada al pasado de Trevi. La presencia de Mary Boquitas no solo sorprendió a los fans, también abrió nuevamente la conversación sobre la relación que las unió durante años, las diferencias que las distanciaron y su reconciliación.

Instagram

Gloria Trevi invita a Mary Boquitas a su concierto

La noche avanzaba con normalidad hasta que la cantante decidió compartir el escenario con quien fuera su compañera en el grupo ‘Boquitas Pintadas’. Juntas interpretaron “En medio de la tempestad”, un tema con un significado especial en su historia, ya que fue compuesto en una etapa difícil de sus vidas.

Captura de pantalla

La reacción del público fue inmediata. Aplausos, gritos y mensajes de apoyo acompañaron la interpretación. Para muchos asistentes, verlas cantar juntas después de años de distanciamiento representó un momento importante en la vida de ambas.

Durante su participación, Mary Boquitas dirigió un mensaje al público en el que habló sobre el valor del amor y la amistad.

“Ese es el amor que nosotras conocemos; viva el amor, viva la amistad, viva el bien. Claro que sí señores, y vivan ustedes que le han dado principalmente a esta gran mujer y gran artista todo el cariño y el amor incondicional, y gracias por recibirme, por darme estos minutitos de amor y de mucho apoyo, muchas gracias, Dios los bendiga”.

El respaldo de los asistentes también se hizo sentir con un coro que se repitió en varias ocasiones: “No están solas”. Esa frase resonó en el estadio como una muestra de apoyo hacia ambas.

Facebook: En Perra

Mary Boquitas revela que el acercamiento no fue reciente

Después del concierto, Mary Boquitas ofreció declaraciones en una entrevista difundida por la comunicadora Jacqueline Martínez, Chamonic. En ese espacio aseguró que el reencuentro no fue improvisado y que desde hace tiempo mantenían conversaciones sobre lo que vivieron juntas.

“Sí, estoy segura que vamos a hacer historia porque hay una historia muy grande, muy fuerte, muy llena de cosas increíbles entre ella y yo; no solamente esto es una cosa histórica en el escenario, sino la historia de vida que ella y yo traemos juntas. Así que estoy muy emocionada, muy agradecida, gracias a Dios”.

Mary Boquitas Instagram

También compartió que volver a cantar juntas fue una experiencia significativa. Al referirse a la canción que interpretaron, explicó:

“Es una canción muy importante porque ella la compuso cuando precisamente estábamos encerradas”, y añadió que la situación legal actual las vuelve a unir en otro proceso: “Nos vuelve a tocar juntas todo este camino”.

Semanas antes de este concierto, Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, había confirmado ante medios de comunicación que ambas ya habían retomado el contacto. En ese encuentro con la prensa señaló:

“Qué bueno que se reconciliaron porque había mucha mentira. Yo creo que aquí venían estas personas tramando cosas de mucho tiempo atrás y había mucha mentira y mucha intriga. Pero bueno, las cosas se hablaron y aclararon y bien”.

La relación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas

El pasado de Gloria Trevi y Mary Boquitas está vinculado al productor Sergio Andrade. Durante su juventud formaron parte de su proyecto artístico, una etapa que posteriormente fue señalada por irregularidades y acusaciones graves. En el año 2000, Trevi, Mary Boquitas y Andrade fueron detenidos y acusados de rapto, violación y corrupción de menores.

La cantante recordó que su caso judicial en Chihuahua concluyó con absolución. (Foto: Mezcal Entertainment)

Tras varios años de procesos legales, en 2004 ambas cantantes fueron absueltas y exoneradas, al ser consideradas víctimas del productor. Desde entonces, cada una siguió su camino profesional, aunque su relación personal atravesó largos periodos de distanciamiento.

El reencuentro en Los Ángeles ocurre además en medio de un contexto en el que ambas enfrentan nuevas demandas legales, lo que ha vuelto a colocar sus nombres en la conversación pública.

