Madonna emociona a patinadora Amber Glenn en los Juegos Olímpicos de Invierno; "ve por ese oro"

Madonna volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del pop mundial al enviar un mensaje especial a la patinadora artística estadounidense Amber Glenn, justo antes de su presentación en la competencia individual de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. El gesto no solo sorprendió a la atleta, sino que también se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento deportivo.

En medio de la tensión previa a salir al hielo, Glenn recibió un video inesperado de la Reina del Pop. La patinadora, de 26 años, compitió con un programa corto musicalizado con “Like a Prayer”, uno de los mayores éxitos de la cantante.

Madonna Instagram

La elección de esta canción no ha pasado desapercibida, ya que la rutina está completamente coreografiada con ese tema y hasta su vestuario, en tonos burdeos y encaje, evoca el icónico videoclip de la cantante.

El mensaje de Madonna que sorprendió a Amber Glenn

Minutos antes de su participación, la atleta fue informada de que tenía un mensaje especial. En la pantalla apareció Madonna, quien explicó que había visto un fragmento de su presentación sobre el hielo. Con evidente emoción, la cantante expresó:

“Tengo que decirte que me dejó boquiabierta. Eres una patinadora increíble. Tan fuerte, tan hermosa, tan valiente. No puedo imaginar que no vayas a ganar. Así que solo quiero desearte buena suerte. Ve por ese oro”.

Madonna Instagram

Al ver el video, la patinadora no pudo ocultar su sorpresa. Con las manos en la boca y visiblemente emocionada, compartió su reacción ante quienes la rodeaban.

“Estoy en shock. Estoy completamente en shock”, comentó. "De verdad estoy temblando. Dios mío".

Más tarde, también expresó su agradecimiento de forma directa hacia la cantante.

"Mi reina, muchísimas gracias… eres un ícono y una leyenda para siempre, gracias por apoyar a los atletas, espero poder hacerle justicia a la canción", cerró.

Amber Glenn Instagram

La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más recordados de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. No solo por el respaldo de una estrella internacional a una atleta olímpica, sino porque refleja la conexión entre la música y el deporte de alto rendimiento.

La elección de “Like a Prayer” como base musical del programa corto de Amber Glenn ha sido parte fundamental de su propuesta artística. El tema, lanzado originalmente en 1989, es uno de los más reconocidos en la carrera de Madonna y ha sido interpretado como una pieza que combina fuerza, espiritualidad y energía.

PJG