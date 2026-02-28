Brit Awards 2026 EN VIVO: los mejores look de la alfombra roja

Los Brit Awards 2026 ya están en marcha y, fieles a su tradición, la alfombra roja se transformó en un espectáculo paralelo que compite en intensidad con la premiación misma. Si existe un evento donde el “más es más” se celebra sin reservas, es este.

A diferencia de ceremonias como los BAFTA Awards o los Golden Globe Awards, donde predomina la elegancia clásica y la sobriedad calculada, en los Brit el riesgo es una norma no escrita. Aquí, las celebridades no solo desfilan: provocan, juegan y, en muchos casos, desafían los códigos tradicionales de la alfombra roja.

La edición 2026 no fue la excepción. Desde siluetas arquitectónicas hasta atuendos que parecían salidos de una pasarela futurista, la noche dejó claro que la moda británica sigue siendo sinónimo de irreverencia.

Los looks que ya hacen historia

Más allá del impacto inmediato, cada edición de los Brit deja uno o dos estilismos que trascienden y se convierten en referentes culturales. Este año, varios nombres ya suenan como firmes candidatos.

La historia pesa. Basta recordar el inolvidable minivestido amarillo neón que llevó Amy Winehouse en 2007, una imagen que encapsuló toda una era de la música británica. O el corsé reinterpretado por Dua Lipa en 2021, firmado por Vivienne Westwood, que combinó tradición y modernidad con una actitud desafiante.

Imposible no mencionar también el icónico minivestido con la Union Jack que lució Geri Halliwell en 1997, una pieza que trascendió la moda para convertirse en símbolo cultural de una generación.

Con esos antecedentes, la presión para las celebridades de 2026 era evidente. Y varias estuvieron a la altura del desafío.

Los mejores looks de los Brit Awards 2026

La gran pregunta de la noche es inevitable: ¿qué celebridad logró inscribir su nombre en la historia fashion de los Brit Awards?

Aunque el veredicto final lo dará el paso del tiempo, las redes ya tienen a sus favoritos. Algunos looks fueron celebrados por su audacia; otros dividieron opiniones, demostrando que el espíritu provocador del evento sigue intacto.

Lo cierto es que los Brit Awards 2026 confirmaron algo, y es que en esta alfombra roja, el riesgo no solo es bienvenido, es imprescindible. Y mientras otras ceremonias apuestan por la seguridad estilística, los Brit continúan siendo el laboratorio creativo donde la moda pop británica se reinventa año con año.

