Brit Awards 2026 EN VIVO: todos los artistas que se llevaron premio
Los Brit Awards 2026 celebran lo mejor de la música británica en una noche cargada de emoción.
La historia de los Brit Awards comenzó en 1977 con un objetivo claro: reconocer la excelencia dentro de la industria fonográfica británica. Su nombre proviene de “British”, abreviatura que con el paso del tiempo dejó de ser solo una referencia geográfica para convertirse en una marca cultural global.
A lo largo de casi cinco décadas, la ceremonia ha evolucionado, adaptándose a nuevas corrientes musicales. Sin embargo, su esencia permanece intacta, al premiar el talento.
Hoy, los Brit Awards comparten relevancia con otros gigantes del sector como los Grammy Awards, cuya edición más reciente también dejó momentos históricos que ya forman parte de la conversación cultural mundial.
¿Quién elige a los ganadores?
Detrás de cada estatuilla hay un proceso riguroso. Los vencedores son seleccionados por la British Phonographic Industry (BPI), una organización que reúne a aproximadamente 1,200 profesionales del sector musical británico.
Entre sus filas se encuentran artistas, productores, representantes de sellos discográficos, managers, ejecutivos de plataformas digitales y miembros de medios especializados. Esta diversidad busca garantizar una votación equilibrada que represente el pulso real de la industria.
El resultado da una lista de ganadores que no solo refleja popularidad, sino también impacto artístico y relevancia cultural.
Los grandes triunfadores de la noche
La edición 2026 no decepcionó. Las categorías principales estuvieron marcadas por discursos emotivos, sorpresas y uno que otro resultado inesperado.
Entre los artistas que se llevaron premio destacan figuras consolidadas y nuevas voces que están redefiniendo la escena musical británica. El reconocimiento a Mejor Álbum del Año fue uno de los momentos más celebrados, consolidando una producción que dominó las listas durante meses.
En las categorías de Artista del Año y Grupo del Año, el público estalló en aplausos al ver coronados a nombres que han marcado la conversación cultural reciente. Además, el premio a Canción del Año generó ovaciones y millones de reacciones en redes sociales, confirmando el poder viral de la música en la era digital.
Mejor álbum del año
- Dave - The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen - West End Girl
- Olivia Dean - The Art of Loving- GANADOR
- Sam Fender - People Watching
- Wolf Alice - The Clearing
Artista del año
- Dave
- Fred again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean-GANADORA
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
- Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- Raye - Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In - GANADOR
- Skye Newman - Family Matters
Mejor nuevo artista británico
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young-GANADORA
- Skye Newman
Grupo británico del año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice-GANADOR
Artista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía-GANADORA
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Grupo internacional del año
- Geese- GANADOR
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Canción internacional del año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars - APT.-GANADORES
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sombr - Undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor actuación alternativa/rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender- GANADOR
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor actuación dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA Twigs
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax- GANADORES
- PinkPantheress
- Sammy Virji
Mejor actuación hip hop/grime/rap
- Central Cee
- Dave- GANADOR
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor actuación pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean-GANADORA
- Raye
Mejor actuación R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault- GANADOR
Critics' Choice
- Jacob Alon - GANADOR
- Rose Gray
- Sienna Spiro
Productor del año
- PinkPantheress - GANADORA
Compositor del año
- Noel Gallagher - GANADOR