Brit Awards 2026 EN VIVO: todos los artistas que se llevaron premio

La historia de los Brit Awards comenzó en 1977 con un objetivo claro: reconocer la excelencia dentro de la industria fonográfica británica. Su nombre proviene de “British”, abreviatura que con el paso del tiempo dejó de ser solo una referencia geográfica para convertirse en una marca cultural global.

A lo largo de casi cinco décadas, la ceremonia ha evolucionado, adaptándose a nuevas corrientes musicales. Sin embargo, su esencia permanece intacta, al premiar el talento.

Brit Awards 2026 Especial

Hoy, los Brit Awards comparten relevancia con otros gigantes del sector como los Grammy Awards, cuya edición más reciente también dejó momentos históricos que ya forman parte de la conversación cultural mundial.

¿Quién elige a los ganadores?

Detrás de cada estatuilla hay un proceso riguroso. Los vencedores son seleccionados por la British Phonographic Industry (BPI), una organización que reúne a aproximadamente 1,200 profesionales del sector musical británico.

Entre sus filas se encuentran artistas, productores, representantes de sellos discográficos, managers, ejecutivos de plataformas digitales y miembros de medios especializados. Esta diversidad busca garantizar una votación equilibrada que represente el pulso real de la industria.

El resultado da una lista de ganadores que no solo refleja popularidad, sino también impacto artístico y relevancia cultural.

Los grandes triunfadores de la noche

La edición 2026 no decepcionó. Las categorías principales estuvieron marcadas por discursos emotivos, sorpresas y uno que otro resultado inesperado.

Entre los artistas que se llevaron premio destacan figuras consolidadas y nuevas voces que están redefiniendo la escena musical británica. El reconocimiento a Mejor Álbum del Año fue uno de los momentos más celebrados, consolidando una producción que dominó las listas durante meses.

En las categorías de Artista del Año y Grupo del Año, el público estalló en aplausos al ver coronados a nombres que han marcado la conversación cultural reciente. Además, el premio a Canción del Año generó ovaciones y millones de reacciones en redes sociales, confirmando el poder viral de la música en la era digital.

Mejor álbum del año

Dave - The Boy Who Played the Harp



Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving- GANADOR

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Artista del año

Dave

Dave Fred again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean-GANADORA

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In - GANADOR

Skye Newman - Family Matters

Mejor nuevo artista británico

Barry Can't Swim

Barry Can't Swim EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young-GANADORA

Skye Newman

Grupo británico del año

The Last Dinner Party

The Last Dinner Party Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice-GANADOR

Artista internacional del año

Bad Bunny

Bad Bunny Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía-GANADORA

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

Geese- GANADOR

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Canción internacional del año

Alex Warren - Ordinary

Alex Warren - Ordinary Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

Rosé & Bruno Mars - APT.-GANADORES

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor actuación alternativa/rock

Blood Orange

Blood Orange Lola Young

Sam Fender- GANADOR

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor actuación dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

Calvin Harris & Clementine Douglas FKA Twigs

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax- GANADORES

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor actuación hip hop/grime/rap

Central Cee

Central Cee Dave- GANADOR

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor actuación pop

Jade

Jade Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean-GANADORA

Raye

Mejor actuación R&B

Jim Legxacy

Jim Legxacy Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault- GANADOR

Critics' Choice

Jacob Alon - GANADOR

Rose Gray

Sienna Spiro

Productor del año

PinkPantheress - GANADORA

Compositor del año