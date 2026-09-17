Macklemore donará un millón de dólares para apoyar a palestinos; Robert Kraft responde

Macklemore anunció que donará un millón de dólares de sus ganancias por la gira de Ed Sheeran a seis organizaciones que brindan ayuda a palestinos, días después de que el rapero fuera retirado como acto de apertura del Loop Tour tras sus comentarios a favor de Palestina durante un concierto en Estados Unidos.

El intérprete de Thrift Shop explicó que la cantidad corresponde a la totalidad de sus ganancias netas obtenidas por participar en la gira y aprovechó el anuncio para pedir públicamente al empresario Robert Kraft que igualara la aportación. Horas después, el propietario de los New England Patriots respondió con un compromiso aún mayor.

Kraft informó que aportará dos millones de dólares para ayuda humanitaria, después de asegurar que Ed Sheeran ya se había comunicado con él para pedirle que igualara una contribución de la misma cantidad realizada por el cantante británico.

¿A quién donará Macklemore el millón de dólares?

Macklemore informó el 16 de septiembre que distribuirá el dinero entre seis organizaciones que trabajan en asistencia para palestinos: Palestine Children's Relief Fund, HEAL Palestine, Medical Aid for Palestinians, Anera, Gaza Soup Kitchen y UNRWA USA National Committee.

El rapero explicó que buscaba devolver la atención hacia la situación humanitaria después de varios días de polémica en torno a su salida del Loop Tour. En su publicación sostuvo que su objetivo era apoyar a quienes necesitan asistencia y a las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

Macklemore ya no se presentará junto a Ed Sheeran Instagram: Macklemore

Macklemore también dirigió parte de su mensaje a Kraft y lo invitó a realizar una aportación equivalente. El músico señaló que, pese a sus desacuerdos, esperaba que ambos pudieran coincidir en la necesidad de proteger las vidas de civiles palestinos.

¿Qué respondió Robert Kraft a Macklemore?

Kraft publicó su respuesta pocas horas después a través de las redes sociales del Gillette Stadium. El empresario afirmó que Ed Sheeran lo había llamado antes del desafío público de Macklemore para pedirle que comprometiera 2 millones de dólares y así igualara una aportación del propio cantante británico.

“Creo profundamente que todas las vidas merecen ser protegidas”, señaló Kraft en su comunicado.

También indicó que Sheeran buscaría acercarse a otros propietarios de recintos para conseguir más apoyos destinados a afrontar la crisis humanitaria.

Medios estadunidenses confirmaron posteriormente, a través de un portavoz, que Kraft sí realizará la donación de los 2 millones de dólares; sin embargo, ni el comunicado ni el representante identificaron las organizaciones que recibirán esos recursos.

¿Ed Sheeran también donará 2 millones de dólares?

La aportación de Sheeran fue mencionada por Kraft en su propio comunicado. El empresario dijo que el cantante lo llamó para solicitarle que igualara “su donación” de 2 millones de dólares destinada a ayuda humanitaria en la región.

Aunque, hasta el momento Ed Sheeran no ha dicho públicamente cuáles serían los beneficiarios de esa aportación y su representante no respondió a una solicitud posterior de comentarios del medio.

Por ello, puede señalarse que Kraft aseguró que Sheeran comprometió esa cantidad, pero no que el cantante haya anunciado públicamente una lista de organizaciones receptoras similar a la de Macklemore.

Ed Sheeran Instagram @teddysphotos

¿Por qué Macklemore salió de la gira de Ed Sheeran?

La controversia comenzó después de que Macklemore se presentara como invitado de apertura durante un concierto del Loop Tour en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 5 de septiembre. Durante su actuación pronunció la frase “Free Palestine” y realizó comentarios sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Kraft, cuya empresa es propietaria del Gillette Stadium en Massachusetts, confirmó posteriormente que Macklemore no sería bienvenido en ese recinto. El empresario atribuyó su postura tanto a los comentarios recientes del rapero como a lo que describió como un historial de “retórica e imágenes antisemitas”. Macklemore ha sostenido que sus críticas están dirigidas a las acciones del gobierno israelí y no a las personas judías.

Ed Sheeran, por su parte, aseguró que la decisión de retirar a Macklemore de la gira fue tomada por el promotor y no por él. El cantante británico señaló que evita convertir sus conciertos en foros políticos y expresó rechazo al sufrimiento provocado por el conflicto.

Otros artistas dejaron la gira de Ed Sheeran

La salida de Macklemore provocó además que otros artistas programados para participar en distintos conciertos del Loop Tour abandonaran el proyecto.

Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la agrupación Beoga anunciaron su salida de la gira y relacionaron sus decisiones con la controversia por el retiro de Macklemore y con preocupaciones sobre la libertad de expresión de los artistas.

Sheeran sostuvo que continuará con las presentaciones porque existen espectadores, trabajadores y músicos que dependen de la realización de los conciertos.