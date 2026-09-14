Macklemore queda fuera de la gira de Ed Sheeran tras apoyar a Palestina

La promotora de Ed Sheeran retiró a Macklemore de las fechas restantes de su gira por Estados Unidos después de que varios estadios advirtieran que no permitirían conciertos con el rapero en el cartel, tras sus declaraciones en apoyo a Palestina durante dos presentaciones en Nueva Jersey.

Macklemore tenía previsto acompañar al cantante británico en ocho de los últimos diez conciertos de la etapa estadounidense del Loop Tour, pero Messina Touring Group confirmó que ya no participará en las próximas fechas.

La decisión ocurre después de que el intérprete de Thrift Shop utilizara sus actuaciones del 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium para expresar su respaldo a la población palestina y pronunciar la frase Palestina libre.

La promotora explicó a Rolling Stone que diferentes recintos les informaron que no aceptarían un concierto si Macklemore permanecía como parte del espectáculo.

La situación, aseguró, podría provocar la cancelación de fechas y afectar a cientos de miles de asistentes, por lo que, después de conversaciones entre las partes involucradas, se decidió que el rapero dejara de participar en la gira.

Macklemore ya no se presentará junto a Ed Sheeran Instagram: Macklemore

¿Qué dijo Macklemore sobre Palestina durante el concierto de Ed Sheeran?

La polémica comenzó durante el primero de los conciertos de Ed Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Macklemore explicó ante el público que una de las razones por las que había aceptado participar en una gira de estadios era tener la oportunidad de expresar públicamente su respaldo a Palestina.

“Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro”, expresó después de decir “Free Palestine”, antes de referirse a las personas que viven en Gaza y Cisjordania.

El rapero también interpretó Hind's Hall, canción de protesta que lanzó originalmente en 2024 y cuyo título hace referencia a Hind Rajab, una niña palestina de seis años que murió en Gaza.

Durante la presentación fueron proyectadas imágenes relacionadas con la guerra y Macklemore habló sobre el derecho de los niños y sus familias a vivir en condiciones de seguridad.

Sus palabras provocaron críticas de organizaciones como el Israeli-American Council, que inició una petición para pedir a Ed Sheeran y su equipo que retiraran al rapero de las siguientes presentaciones.

Macklemore se ha vuelto un activista pro Palestina Instagram: Macklemore

El organismo argumentó que un concierto de Sheeran no debía convertirse en un acto político y cuestionó el uso de una plataforma musical para promover una postura sobre el conflicto.

Macklemore acusa presión de Robert Kraft para sacarlo de la gira

Después de confirmarse su salida, Macklemore publicó una extensa carta en Instagram en la que aseguró que Ed Sheeran le comunicó que Robert Kraft había intervenido en la situación.

Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, habría informado al cantante británico que Macklemore no podría presentarse en dicho recinto.

Según la versión del rapero, Kraft posteriormente consiguió el respaldo de otros propietarios de estadios y Sheeran terminó frente a un ultimátum: continuar con Macklemore como telonero o enfrentar problemas para realizar los conciertos.

Robert Kraft confirmó posteriormente que decidió impedir la participación del rapero en el Gillette Stadium, aunque rechazó que su decisión estuviera motivada simplemente por el apoyo a los palestinos y sostuvo que consideró algunas de las acciones de Macklemore como antisemitas.

Macklemore aseguró que entiende la difícil posición en la que quedó Sheeran, con quien mantiene una amistad desde hace aproximadamente 13 años.

No obstante, señaló que esa relación no podía hacer que dejara de pronunciarse sobre lo ocurrido en Gaza.

El músico también afirmó que ambos tuvieron un desacuerdo sobre las consecuencias que estaban generando sus declaraciones y sobre la postura pública de Sheeran frente al conflicto.

Pink también criticó la presentación de Macklemore

La controversia ya había involucrado días antes a Pink, quien compartió una publicación crítica sobre la presentación de Macklemore.

La cantante, quien es judía, manifestó posteriormente que apoya un futuro digno para los palestinos, pero explicó que algunas imágenes mostradas durante el concierto y la manera en que Macklemore abordó el tema le resultaron preocupantes.

Pink aclaró después que no pidió que Macklemore fuera despedido de la gira ni buscaba silenciarlo.

La artista defendió, en cambio, su derecho a expresar que la presentación le había generado temor a ella y a otras personas judías, al mismo tiempo que rechazó que eso significara apoyar las acciones del gobierno israelí.