¡El Coyote por fin llegó al cine! “Coyote vs. ACME” se proyectará en la Cineteca Nacional

Si creciste viendo las aventuras del Coyote y el Correcaminos, esta noticia seguramente te hará viajar directo a la infancia. Coyote vs. ACME llega a la Cineteca Nacional, así que finalmente podrás disfrutar en pantalla grande de esta historia inspirada en uno de los personajes más recordados de los Looney Tunes.

La Cineteca Nacional, uno de los principales espacios culturales dedicados al cine en México, suma este filme a su cartelera para que los fans de estos personajes puedan reencontrarse con ellos y, de paso, disfrutar de una salida en familia.

Además de sus salas de cine, este espacio cuenta con un foro al aire libre, cafetería y la Videoteca Digital “Carlos Monsiváis”, por lo que puedes aprovechar la visita para armar un plan completo alrededor del séptimo arte.

¿De qué trata Coyote vs. ACME?

Para quienes recuerdan al Coyote y sus interminables intentos por atrapar al Correcaminos, esta película recupera parte de esa esencia que convirtió a los personajes de Looney Tunes en un clásico de varias generaciones.

Sin embargo, esta vez este obstinado personaje decide que ya es suficiente de caer una y otra vez en sus propias trampas. Después de resultar herido constantemente por los productos que compra a ACME, toma una decisión inesperada: demandar a la compañía por los productos defectuosos que utilizó en sus fallidos intentos por atrapar al Correcaminos.

Así comienza una aventura que lleva al Coyote fuera del desierto y hasta los tribunales, donde deberá enfrentarse a la poderosa corporación ACME con la ayuda de un abogado.

Horarios para ver Coyote vs. ACME en la Cineteca Nacional

Si quieres disfrutar de este filme en este espacio, estos son los horarios de las tres sedes de la Cineteca.

Cineteca Nacional Xoco (CNMX)

Subtitulada

Del viernes 28 de agosto de 2026 al jueves 3 de septiembre.

Horarios: 15:30 y 18:00 horas.

Ubicación: Av. México Coyoacán #389, Xoco, Benito Juárez, 03330, Ciudad de México.

Cineteca Nacional Chapultepec (CNCH)

Subtitulada

Del viernes 28 de agosto de 2026 al jueves 3 de septiembre.

Del viernes 28 de agosto de 2026 al jueves 3 de septiembre. Horarios: 17:30 y 19:35 horas.

Ubicación: Avenida Vasco de Quiroga No. 1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX.

Doblada

Del viernes 28 de agosto de 2026 al jueves 3 de septiembre.

Horarios: 13:30 y 15:30 horas.

Antes de acudir, recuerda consultar la cartelera y los horarios actualizados en los canales oficiales de la Cineteca Nacional, ya que pueden estar sujetos a cambios.

¿Fue cancelada la película Coyote vs. ACME?

La historia de Coyote vs. ACME detrás de cámaras también estuvo llena de obstáculos. La película estuvo a punto de no llegar al público después de que Warner Bros. decidiera archivarla en 2023 por motivos fiscales, a pesar de que el proyecto ya estaba terminado.

La cinta, sin embargo, tuvo una segunda oportunidad cuando la distribuidora Ketchup Entertainment adquirió los derechos para llevarla finalmente al público.

Así que si eres fan de los Looney Tunes no puedes perderte a los entrañables personajes en pantalla grande y un contenido de la infancia que puede convertirse en un divertido plan de para toda la familia este fin de semana.