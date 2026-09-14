Daenerys y Rhaenyra Targaryen aparecen juntas en los premios Emmy 2026

Emilia Clarke y Emma D’Arcy reunieron a dos generaciones de la Casa Targaryen durante los Emmy 2026 al aparecer juntas sobre el escenario, provocando uno de los cruces más llamativos de la noche para los seguidores de Game of Thrones y House of the Dragon.

Las actrices, conocidas por interpretar a Daenerys y Rhaenyra Targaryen, respectivamente, coincidieron este lunes 14 de septiembre durante la edición 78 de los Primetime Emmy Awards, realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles y conducida por Mariska Hargitay.

Clarke y D’Arcy subieron juntas al escenario para presentar el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Serie Limitada, de Antología o Película para Televisión.

La categoría tenía entre sus nominadas a Claire Danes, Sally Field, Carey Mulligan, Sarah Pidgeon y Sarah Snook, pero finalmente fue Sally Field quien recibió el Emmy por su interpretación de Tova Sullivan en Remarkably Bright Creatures.

Daenerys y Rhaenyra, dos generaciones Targaryen frente a frente

Aunque evidentemente no se trató de un crossover entre ambas series, la imagen de Emilia Clarke y Emma D’Arcy juntas tuvo un significado especial para quienes han seguido el universo creado por George R.R. Martin.

Clarke interpretó a Daenerys Targaryen durante las ocho temporadas de Game of Thrones, donde la Madre de Dragones pasó de ser una joven exiliada a convertirse en una de las principales aspirantes al Trono de Hierro.

D’Arcy, por su parte, interpreta la versión adulta de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, personaje que se encuentra en el centro de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

Emma D'Arcy y Emilia Clarke presentando un premio en los Emmys 2026 AFP

Las historias de ambas están separadas por cerca de dos siglos, pero existe una conexión familiar directa: Rhaenyra es una antepasada de Daenerys dentro del árbol genealógico de los Targaryen.

Por eso, ver a ambas intérpretes compartiendo escenario permitió unir simbólicamente las dos grandes épocas televisivas de la dinastía.

‘House of the Dragon’ ha acercado cada vez más a Rhaenyra y Daenerys

La coincidencia llega además en un momento en el que House of the Dragon ha hecho todavía más evidentes algunos paralelismos entre ambos personajes.

Tras la tercera temporada de la serie, el showrunner Ryan Condal habló sobre las similitudes entre Rhaenyra y su descendiente Daenerys, especialmente en la forma en que ambas comienzan a entender su papel dentro de una misión que consideran más grande que ellas mismas.

Condal señaló que las dos mujeres avanzan por caminos narrativos paralelos, aunque las circunstancias que las llevan hasta ahí son distintas.

Esto ha provocado que los seguidores comparen cada vez más la evolución de Rhaenyra con la trayectoria que Daenerys vivió durante Game of Thrones.

El encuentro de Clarke y D’Arcy en los Emmy añadió ahora una imagen real a esa comparación.

Emilia Clarke había evitado ver ‘House of the Dragon’

La reunión también resulta curiosa por las declaraciones que Emilia Clarke hizo cuando comenzó House of the Dragon.

En 2023, la actriz confesó que no había visto la precuela porque regresar al universo Targaryen le resultaba demasiado extraño después de haber pasado casi una década interpretando a Daenerys.

Clarke comparó la experiencia con asistir a una reunión escolar correspondiente a una generación diferente.

“Es demasiado raro”, reconoció entonces, aunque dejó claro que estaba contenta con el éxito que estaba consiguiendo la nueva producción de HBO.

Tres años después, los Emmy consiguieron reunir en persona precisamente a la actriz que encabezó la primera era televisiva de los Targaryen y a quien tomó el relevo como una de las principales protagonistas de la franquicia.

Y aunque Daenerys y Rhaenyra nunca podrían encontrarse dentro de la cronología normal de las series, la ceremonia consiguió durante unos minutos lo que difícilmente podría ocurrir en Westeros: poner a las dos grandes reinas Targaryen una al lado de la otra.