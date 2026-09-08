Mac Miller: la historia detrás de Circles, el álbum que dejó antes de morir

Después de su muerte, Mac Miller encontró una nueva dimensión para comunicarse a través de su música. El rapero de Pittsburgh pasó de construir una carrera alrededor del hip-hop a explorar sonidos más íntimos, melódicos y cercanos al formato de cantautor.

Esa transformación alcanzó uno de sus puntos más importantes con Swimming, pero el proyecto no terminaba ahí.

Antes de su muerte, en septiembre de 2018, Miller ya trabajaba en otro conjunto de canciones que terminaría por convertirse en Circles. El álbum llegó al público el 17 de enero de 2020, más de un año después del fallecimiento del artista, y se convirtió en una pieza fundamental para comprender la dirección que había tomado su música.

Más que un álbum póstumo, Circles terminó por convertirse en el complemento de Swimming y en el testimonio de una etapa en la que Miller buscaba una nueva forma de expresarse.

Mac Miller: la historia detrás de Circles, su álbum póstumo IG: @macmiller

¿Qué es Circles, el álbum póstumo de Mac Miller?

Circles es el sexto álbum de estudio de Mac Miller y el primero que se publicó después de su muerte. El material comenzó a tomar forma mientras el artista trabajaba en Swimming, disco que salió en agosto de 2018.

La relación entre ambos proyectos no es casual. Miller y Jon Brion desarrollaron canciones para los dos álbumes durante una misma etapa creativa. Después de la muerte del rapero, Brion continuó con el trabajo a partir del material que ambos habían desarrollado.

La familia del músico también tuvo un papel importante en la decisión de publicar el disco. El proceso implicaba una pregunta complicada: cómo terminar una obra que su creador ya no podía revisar.

La respuesta fue conservar la mayor cantidad posible de las ideas de Miller y permitir que Brion concluyera el proyecto a partir del conocimiento que había adquirido durante las sesiones con el artista.

Circles fue trabajado de manera simultánea con Swimming y ambos álbumes pueden entenderse como partes de un proyecto conceptual más amplio.

El resultado se aleja de la imagen del Mac Miller de sus primeros años. En lugar de concentrarse únicamente en el rap, el artista explora canciones más pausadas, guitarras, sintetizadores, arreglos de banda y una interpretación vocal mucho más vulnerable.

Mac Miller: la historia detrás de Circles, su álbum póstumo IG: @macmiller

¿Qué relación tienen Circles y Swimming de Mac Miller?

Publicado en 2018, Swimming representó uno de los momentos de mayor madurez artística de Miller. El disco mezcló hip-hop con elementos de jazz, soul, electrónica y música experimental, mientras sus letras abordaban temas personales como la ansiedad, la soledad y la búsqueda de estabilidad.

Circles continuó ese recorrido. La conexión entre ambos discos incluso está resumida en una expresión: “Swimming in Circles”. La idea representa el movimiento constante de una persona que intenta avanzar, pero que también puede regresar a los mismos problemas y emociones.

Swimming exploraba temas relacionados con la lucha y el autodescubrimiento, mientras Circles profundizaba en conceptos como la aceptación y la superación.

La conexión aparece también en Swimming. En “So It Goes”, Miller utiliza la imagen del círculo para hablar de un recorrido que parece repetirse. Esa idea adquiere otra dimensión cuando se escucha junto con las canciones de Circles.

Swimming muestra a Miller en medio de una lucha interna, mientras Circles parece buscar una respuesta a ese estado emocional.

Por eso, escuchar los dos discos como una unidad permite entender mejor la última etapa de Mac Miller. No se trata solamente de dos álbumes consecutivos, sino de una exploración musical y personal que quedó inconclusa con su muerte.

Mac Miller: la historia detrás de Circles, su álbum póstumo IG: @macmiller

¿Quién terminó Circles después de la muerte de Mac Miller?

Jon Brion fue una figura clave para que Circles pudiera llegar al público. El productor y compositor ya trabajaba con Miller antes de su muerte y participó en las primeras versiones de las canciones. Después de septiembre de 2018, asumió la tarea de terminar el proyecto.

Brion estaba comprometido con concluir el álbum a partir del trabajo que había realizado junto con Miller.

La relación entre ambos músicos también resulta interesante porque provenían de mundos musicales distintos. Brion tenía una amplia trayectoria como productor y compositor, con trabajos vinculados a artistas como Fiona Apple, Kanye West y Frank Ocean, además de su trabajo para cine.

Al principio, la colaboración podía parecer poco convencional por la diferencia generacional y por las distintas escenas musicales de las que provenían ambos. Sin embargo, Miller encontró en Brion a un colaborador capaz de comprender sus inquietudes musicales.

La responsabilidad de completar un álbum póstumo implicaba, además, una cuestión artística y ética: determinar cuánto podía modificarse una canción sin alejarse de la intención de quien la había creado.

El resultado conserva la voz y las ideas de Miller como centro del álbum. Brion no convirtió Circles en una obra completamente diferente, sino que trabajó para completar las piezas que el rapero había dejado en proceso.

Mac Miller: la historia detrás de Circles, su álbum póstumo IG: @macmiller

Las canciones de Circles que muestran la evolución musical de Mac Miller

Uno de los elementos que distingue a Circles es la transformación de Miller como intérprete.

“Good News” fue la primera canción que presentó oficialmente el proyecto. Su sonido es más contenido que el de buena parte de la obra anterior del rapero: guitarras suaves, percusiones discretas y una interpretación vocal que coloca las emociones por encima de la demostración técnica.

Otro ejemplo es “Surf”, donde Miller se aleja todavía más del rap tradicional. La canción gira alrededor de la soledad y de la necesidad de conectar con otra persona.

En “Hand Me Downs”, el artista recupera algunos elementos del rap para hablar de patrones repetitivos y de la sensación de cometer los mismos errores. El tema encaja directamente con el concepto de los círculos que atraviesa ambos álbumes.

“Complicated” mantiene ese tono introspectivo y presenta a un Miller que busca un momento de tranquilidad frente a las dificultades cotidianas.

El cierre con “Once a Day” refuerza la transformación. La canción utiliza una producción atmosférica y una interpretación vocal que muestra cuánto había avanzado Miller como cantante.

El disco no abandona completamente el hip-hop. Sin embargo, el rap deja de ser el centro absoluto. Circles se mueve entre el lo-fi, el indie folk y el formato de cantautor, con una presencia importante de arreglos instrumentales.

Esa decisión resulta importante porque muestra que Miller ya no necesitaba demostrar que podía rapear. Su búsqueda estaba en otro lugar.

El álbum funciona también como una muestra del músico en plena transformación. Las canciones evidencian su interés por cantar más, trabajar con instrumentos en vivo y construir composiciones menos dependientes de las estructuras tradicionales del rap.

Por eso, Circles puede entenderse como el último capítulo de una evolución que Miller comenzó varios años antes.