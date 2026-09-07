¿Quién era Larry Lovestein? El alter ego con el que Mac Miller hacía jazz

Mac Miller es recordado principalmente por su carrera dentro del hip hop, pero el rap no fue el único género que exploró.

Cuando tenía 20 años creó a Larry Lovestein, un alter ego con el que grabó canciones de jazz y mostró un lado diferente al que conocían sus seguidores.

¿Quién es Larry Lovestein?

Larry Lovestein es uno de los alter egos que utilizó Mac Miller a lo largo de su carrera.

Bajo este nombre dejó de lado el rap para interpretar canciones inspiradas en el jazz, con letras que hablaban principalmente del amor y las relaciones.

El personaje estaba acompañado de The Velvet Revival, una banda ficticia creada como parte del proyecto.

Así nació Larry Lovestein & The Velvet Revival, nombre con el que Miller publicó música alejada de lo que hacía en ese momento como Mac Miller.

La idea de Larry tampoco salió de la nada. Mac Miller contó en una entrevista con HipHopDX que tenía la fantasía de convertirse algún día en un viejo cantante de lounge jazz, con un gran bigote y una imagen muy distinta a la que tenía como rapero.

En otra entrevista con Flaunt, explicó que Larry Lovestein representaba su lado romántico. Incluso imaginaba al personaje como alguien que podía pasar sus días cantando en casinos.

Mac Miller creó a Larry Lovestein cuando tenía 20 años. IG oneofakind.gt

¿Qué canciones lanzó Mac Miller como Larry Lovestein?

Mac Miller llevó el personaje al estudio y el 20 de noviembre de 2012 publicó You, un EP firmado como Larry Lovestein & The Velvet Revival.

El material dura poco más de 20 minutos y está formado por cinco canciones. Estas son Life Can Wait, Love Affair, Suspicions, A Moment 4 Jazz y You.

La diferencia con el Mac Miller de aquella época es fácil de notar. En lugar del rap que dominaba sus trabajos anteriores, en estas canciones Miller canta acompañado de arreglos de jazz y una producción más tranquila.

Los instrumentos también tienen un lugar importante. Miller tocaba el piano desde pequeño y aprovechó esa habilidad en You, donde el piano eléctrico aparece en varias canciones.

El EP llegó cuando Mac Miller tenía apenas 20 años. Para entonces ya había conseguido éxito con Blue Slide Park, lanzado un año antes, y también había publicado el mixtape Macadelic en marzo de 2012.

Larry Lovestein apareció justo durante esa etapa. En lugar de repetir lo que ya le había funcionado, Miller aprovechó el proyecto para hacer música muy distinta a la que sus seguidores conocían.

Larry Lovestein fue uno de los alter egos de Mac Miller. IG oneofakind.gt

¿Por qué Larry Lovestein es importante en la carrera de Mac Miller?

You puede parecer un proyecto extraño si se compara con los primeros trabajos del rapero. Sin embargo, varias de las cosas que probó con Larry Lovestein volverían a aparecer en su música años después.

Con el paso del tiempo, Mac Miller comenzó a cantar más y a utilizar instrumentos en sus canciones. Sus discos también fueron alejándose del rap que había marcado sus primeros lanzamientos.

Ese cambio puede escucharse en trabajos posteriores como The Divine Feminine, publicado en 2016, y Swimming, que llegó en 2018.

Después de su muerte también se publicó Circles en 2020. El álbum fue pensado como un proyecto que acompañara a Swimming y volvió a mostrar a Miller cantando y probando sonidos distintos a los de sus primeros años.

Mac Miller exploró el jazz bajo el nombre de Larry Lovestein. IG macmiller

Mac Miller tenía otros alter egos

Larry Lovestein no fue el único nombre alternativo que utilizó Mac Miller. El músico creó otros personajes y alias para trabajar en proyectos que tenían estilos muy diferentes entre sí.

Uno de los más conocidos fue Larry Fisherman, nombre que utilizaba como productor. Con este alias produjo música propia y también trabajó en proyectos de otros artistas.

Entre ellos se encuentra Stolen Youth, el mixtape que realizó junto al rapero Vince Staples y que fue publicado en 2013.

Ese mismo año apareció otro de sus personajes, Delusional Thomas.

Mientras Larry Lovestein estaba relacionado con canciones románticas y jazz, Delusional Thomas mostraba un lado mucho más oscuro. Miller utilizaba una voz modificada y letras con temas más fuertes para interpretar al personaje.

Incluso lanzó un mixtape completo bajo ese nombre en 2013, producido casi en su totalidad por él mismo como Larry Fisherman.

Estos nombres le permitían experimentar con ideas distintas sin tener que publicarlo todo como Mac Miller.

Larry Lovestein, Larry Fisherman y Delusional Thomas tenían sonidos y estilos propios, aunque detrás de todos ellos estaba el mismo músico.